Seit Anfang 2020 haben wir uns einige neue Gewohnheiten gemacht. Während 2019 Home Workouts und Online-Kurse eher die Ausnahme als die Regel waren, mussten wir uns aufgrund der Coronapandemie an neue Umstände anpassen. Schnell stieg die Nachfrage nach einer guten Beschäftigung von zu Hause aus. Online-Kurse, die zum Beispiel über das Videokonferenz-Tool Zoom abgehalten werden, ersetzten die sonst außerhalb des eigenen Zuhauses stattfindenden Events. Viele dieser Kurse stehen gratis zur Verfügung oder werden über eine schon bestehende Mitgliedschaft abgerechnet. Doch um die eigene Plattform attraktiver für Hosts zu machen, hat Zoom nun ein Feature gelauncht, das es erlaubt, über Zoom Geld für Kurse etc. einzunehmen – ganz ähnlich der Paid-Events-Option auf Facebook.

Die neue gelaunchte Plattform OnZoom ermöglicht es Creatorn und Unternehmen, ihre Online-Kurse zu monetarisieren. User können über die Plattform Kurse entdecken, denen sie beiwohnen möchten. Von Fitness-Kursen über Konzerte, Stand-up Comedy bis hin zu Musikunterricht sei alles möglich. Zoom User können sich einfach bei OnZoom einloggen und neue Events entdecken. Die Bezahlung läuft via Paypal oder Kreditkarte.

We were humbled and inspired by all of the amazing ways the world adapted to a literal shutdown of in-person events amid COVID-19. When business owners, entrepreneurs, and organizations of all sizes had to find some way – any way – to stay the course and continue providing services to their customers, many turned to Zoom. OnZoom simplifies that experience,