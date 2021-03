Seit knapp 20 Jahren koexistieren Wikipedia und Google in einer für beide Seiten vorteilhaften Symbiose. Die größte Suchmaschine der Welt leitet zahlreiche Suchende auf die Online-Enzyklopädie weiter, Wikipedia wiederum liefert Unmengen relevanter Informationen für die SERPs. Allerdings könnten die Geschäftsmodelle unterschiedlicher kaum sein. Während Googles Mutterunternehmen Alphabet im Jahr 2020 ganze 183 Milliarden US-Dollar Umsatz machte, ist die Wikimedia Foundation eine Non-Profit-Organisation. Sie machte 2020 rund 129 Millionen US-Dollar Umsatz, gut 120 Millionen davon kamen durch Spenden zustande. Doch sowohl Google als auch andere Big Player wie Amazon, Apple oder Facebook greifen auf Inhalte von Wikipedia zurück, um ihren Usern auf ihren eigenen Plattformen Informationen zu vermitteln. Dabei zahlen sie allerdings keine Gebühr dafür. Nun möchte die Wikimedia Foundation insbesondere große Unternehmen zusätzlich an ein Bezahlangebot binden: Wikimedia Enterprise.

Viele Unternehmen und profitorientierte Organisationen nutzen Daten von Wikimedia oder Informationen von Wikipedia, um ihre eigenen Services oder Produkte gewinnbringend zu optimieren. Dazu zählt auch die Google-Suche – die Wikipedia-Content für zahlreiche Snippets nutzt – oder Amazons Sprachassistenz Alexa. Darüber hinaus nutzen einige Unternehmen Wikipedia-Content sogar, um das Wissen aus dieser Quelle weiterzuverkaufen.

Schließlich sind die Inhalte von Wikimedia frei zugänglich. In einem Essay zu Wikimedia Enterprise heißt es:

The full corpus of Wikimedia content always has been, and will continue be, made available for reuse in various forms (including but not limited to database dumps, APIs, and scraping) at no cost. As a result, our content is often repurposed by commercial organizations that rely on it to support their business models, and which consequently earn revenue from it. Outside of voluntary corporate donations to the Wikimedia Foundation, the movement has never received benefits from any of this revenue through return investment.