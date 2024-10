In der Search Central finden User eine dedizierte Dokumentierung zu Trends von YouTube und Google. Damit können sie die Content- und Werbestrategien an aktuelle und regionale Ereignisse oder auch Suchmuster anpassen.

Die Suche verändert sich, doch via Google und YouTube suchen in der Summe noch die meisten Menschen. Um zu verstehen, wie und was sie dort suchen, gibt es den Bereich Google Trends. Und für diesen liefert das Suchmaschinenunternehmen neuerdings eine übersichtliche Dokumentation in der Search Central.

Was die Google Trends-Übersicht in der Search Central Marketern und SEOs bringt

Dank der neuen Dokumentation können Website-Betreiber:innen, Marken, Creator, Advertiser und Co. ihre Content-Strategien an genau das anpassen, was besonders viele Leute interessiert. Denn die Google Trends, die auch für YouTube einsehbar sind, liefern brandaktuelle Details zu erhöhten Suchvolumina und Trendthemen.