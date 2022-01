Für SEOs gibt es ein Update aus der Google Search Console. Wer strukturierte Daten für Produkte einsetzt, sollte sich auf Veränderungen einstellen. Denn Google hat Ende Dezember 2021 über die Data Anomalies Website bekanntgegeben, dass es als Folge des Updates zu anderen Warnungen und Fehlern im Kontext dieser strukturierten Daten in der Search Console kommen kann.

Google selbst erklärt zum Update für die Search Console:

Search Console has changed the way that it evaluates and reports errors in Product structured data. As a result, you may see changes in the number of Product entities and issues reported for your property, as well as a change in severity of some issues from errors to warnings.