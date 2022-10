Ob du nun Rezepte via Google suchst oder auf YouTube Tutorials anschaust, ein Mitspracherecht bei den Ads, die dir auf Google Properties ausgespielt werden, sollst du haben. Das erklärt das Suchmaschinenunternehmen im Blogpost zur Ankündigung des Bereichs Mein Anzeigen-Center. Dieser Kontrollbereich wird ab jetzt weltweit ausgerollt und bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, Ads auf YouTube, in der Suche und bei Discover einfach und unkompliziert zu verwalten. Darüber hinaus können sie sensible Anzeigen aus einigen Kategorien ausblenden und Informationen über Werbetreibende sowie über die für die Personalisierung des Anzeigenerlebnisses verwendeten Daten erhalten.

Das neue Mein Anzeigen-Center von Google vereinfacht die Verwaltung der Ads, die Nutzer:innen angezeigt werden. Google liefert dazu ein passendes Beispiel: Wenn du monatelang eine Reise geplant hast, diese nun aber vorüber ist, möchtest du womöglich keine zu diesem Trip passenden Ads mehr ausgespielt bekommen. Über das Dreipunktemenü kannst du einfach einstellen, dass du weniger von diesen Anzeigen sehen möchtest. Gleichzeitig kannst du einstellen, welche Art von Werbung du gern angezeigt bekommen würdest. Weiterhin ist es möglich, in diesem Bereich Anzeigen zu blockieren oder zu melden.

Im My Ad Center steht somit auch ein Kontext für die eigenen Aktivitäten im Internet (beziehungsweise auf Google-Plattformen) anschaulich zur Verfügung. Ein Blick darauf lohnt sich mitunter auch, wenn man einfach nur das eigene Digitalverhalten analysieren möchte. Denn: Eine Korrelation zwischen den Leben der Nutzer:innen und den Ads ist mitunter deutlich ersichtlich.

Google arbeitet stetig an der Optimierung der Einstellungen in Bezug auf Datenschutz und Werbe-Experience. Denn das Unternehmen beobachtet seit einiger Zeit eine Diskrepanz bei den Usern: Diese möchten einerseits möglichst viel Kontrolle über ihre eigenen Daten haben und nur wenige weitergeben. Karin Hennessy, Group Product Manager im Bereich Privacy & User Trust bei Google, erklärte im Presse-Briefing zum neuen Mein Anzeigen-Center:

Gleichzeitig präferieren Menschen jedoch personalisierte Erfahrungen, so Hennessy. In Googles Ansatz hinsichtlich der Datensicherheit und attraktiver Experiences sollen drei zentrale Säulen sollen diese Diskrepanz überbrücken:

Bereits im Rahmen von Googles I/O 22 stellte das Unternehmen mehr Verwaltungsmöglichkeiten für die Nutzer:innen vor und kündigte das neue Ad Center an.

Die Funktionen des Mein Anzeigen-Centers präsentierte Google kürzlich im Detail. Im Kern bietet Google drei neue Features:

erklärte Hennessy weiter. Die gesamten Einstellungen können zwar einfach mit einem Klick auf die Seite https://myadcenter.google.com/ aufgerufen werden. Doch User können ebenso unmittelbar über angezeigte Ads auf diese Möglichkeiten zugreifen. Darüber hinaus können sie auf die Advertiser Pages zugreifen. Dieser Bereich hilft vor allem dann, wenn Menschen etwas über eine Marke lernen möchten, die sie noch nicht oder nicht gut kennen.

Auch die Informationen dazu, welche Daten Google überhaupt heranzieht, um Nutzer:innen Werbung auszuspielen, können Interessierte nachvollziehen. Als Voraussetzung für den Zugriff auf Mein Anzeigen-Center ist der Login im Google Account.

Googles Karin Hennessy erklärte im Presse-Briefing auch, dass das Ausstellen von Informationen für Ads möglich ist, während User zugleich ihre Informationen für Momente wie Content-Empfehlungen auf YouTube teilen können.

You can decide what types of your activity are used to make Google products work for you — independent of the ads you’re shown. In the past, if your YouTube History was on, it automatically informed how your ads were personalized. Now, if you don’t want your YouTube History to be used for ads personalization, you can turn it off in My Ad Center, without impacting relevant recommendations in your feed,