Auf dem Google Ads & Commerce Blog stellt Scott Herman, Group Product Manager für Tagging bei Google, den neuen Google Tag vor. In seinem Beitrag erklärt er den Nutzen des Tags:

Today, we’re further improving the tagging experience with the new Google tag — a single, reusable tag built on top of your existing gtag.js implementations that helps you confidently measure impact and preserve user trust. Starting today and rolling out over the next week, the Google tag will unlock new capabilities to help you do more, improve data quality and adopt new features — without requiring more code. As we’ve previously recommended with the global site tag, the Google tag should be installed on all pages of your website.