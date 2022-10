Noch bis Ende Oktober 2022 können via Google Analytics Daten in den Berichten zu Ladenbesuchen generiert werden. Diese informieren Seitenbetreiber:innen darüber, wie sich der Traffic auf ihren Seiten auf Besuche an ihrem Geschäftsstandort auswirkt. Ab November dieses Jahres wird das Reporting für Ladenbesuche jedoch nicht mehr unterstützt. Das erklärt Google auf dem Blog zur Google Analytics-Hilfe:

On 10/31/2022, Store Visits reporting will be discontinued. As of this date, new Store Visits reporting will not be generated. Historical Store Visits reporting will remain available. Please reach out to your account manager if you have any questions.