Live Shopping gilt seit Jahren als großer Social-Media- sowie E-Commerce-Trend. Allein, in Europa hat er sich noch kaum umfassend durchgesetzt – in den USA schon etwas wirkmächtiger. Nach dem Vorbild vieler asiatischer Apps – so ist etwa das chinesische TikTok-Pendant Douyin deutlich mehr auf Shopping ausgelegt – versuchen viele community-bezogene Plattformen, das Live Shopping für Millionen, teilweise Milliarden von Usern zu integrieren. Instagram aber gab 2024 zunächst das Aus für dediziertes Live Shopping bekannt. Und TikTok hat den TikTok Shop zwar als relevante Abverkaufsoption für Marken und Seller im TikTok-Kosmos etabliert, kann damit aber User in der EU noch nicht erreichen.

Diese wie auch viele andere User, besonders in den USA, setzen oft auf Alternativen. Eine davon ist Whatnot. Die Plattform möchte die Zukunft des Live Shoppings bieten und setzt dabei auf ein simples Prinzip. User können sich Whatnot herunterladen und neben einem Nutzer:innennamen ihr Geschlecht und ihre Shopping-Präferenzen angeben. Dann zeigt die App dir, wie sie funktioniert. User können an Livestreaming Shows teilnehmen, sich die Produkte ansehen und per Swipe Gebote abgeben. Wer die Auktion gewinnt, zahlt. Du kannst Zahlungsinformationen und Versandinformationen in deinem Profil hinterlegen und für deine Shopping Experience speichern.

In einem Blog Post erklärt das Unternehmen die eigene Vision:

From the very beginning, Whatnot was built on a simple idea: to bring people together through commerce and help you make a living from what you love. We’ve always believed that shopping can go beyond transactions to create vibrant communities—places where you can find new customers, connect with fellow enthusiasts, and truly build your brand. Every day, we’re inspired by how you, our sellers, turn that idea into reality. You’re not just listing products; you’re hosting events, sharing stories, and building relationships that span cities, countries, and even continents […].