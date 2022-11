Black Friday und Cyber Monday stehen vor der Tür. Für Shopper und Händler:innen ist jetzt Hochsaison – insbesondere auf Marktplätzen wie Amazon. Welche Chancen sie nutzen können, erfährst du im Beitrag.

Wie das Online-Portal Statista verzeichnet, wächst der Umsatz im deutschen E-Commerce-Markt (B2C) seit der Jahrtausendwende stetig, auf zuletzt knapp 87 Milliarden Euro im Jahr 2021. Der Marketplace von Amazon generierte hierbei Umsätze von rund 16 Milliarden Euro und war damit allein für fast ein Fünftel der gesamten E-Commerce-Umsätze in Deutschland verantwortlich. Der Black Friday und Cyber Monday sind dabei traditionell die beiden umsatzstärksten Aktionstage des Jahres. Die Erlöse durch Online Shopping lagen in Deutschland im Jahr 2021 bei satten 4,7 Milliarden Euro, von denen wiederum der Löwenanteil auf Amazon umgeschlagen worden sein dürfte. Die Idee, von diesem Phänomen unter allen Umständen profitieren zu wollen, ist ebenso naheliegend wie erfolgversprechend. Gewarnt sei in diesem Zusammenhang aber vor Aktionismus und vorschnellen Entscheidungen.

Aktionsausgaben in Deutschland an Black Friday und Cyber Monday, © IFH Köln via Handelsverband Deutschland

Das Ökosystem Amazon als Modell für den Markt

In gewisser Weise sind die mitunter umsatzstärksten Tage des Jahres auch eine hervorragende Gelegenheit, um erhebliche Marketing-Budgets zu verbrennen.

Die Ursache dafür ist zunächst ein grundlegendes Prinzip der Marktwirtschaft, denn natürlich schafft eine große Nachfrage üblicherweise auch ein großes Angebot. Zu keinem anderen Zeitpunkt stehen mehr Anbieter:innen auf Amazon in größerer Konkurrenz zueinander. Wir beobachten dabei auf Amazon im Kleinen, was in einem größeren Kontext längst als Konsens betrachtet werden darf. In einem Umfeld mit schier unendlichem Angebot müssen Marken aktiv dafür arbeiten, sich von der breiten Masse ihrer Konkurrenz abzuheben.

In diesem Sinne hat sich Amazon längst vom genuinen Sales- oder Marketing-Kanal zum eigenen Ökosystem entwickelt.

Dabei werden viele bekannte Formate und Disziplinen des klassischen Online Marketings nachgebildet. Mitunter ziemlich ähnlich, aber doch nicht ganz gleich. So verfügt Amazon durch Sponsored Products und Brand Ads über ein hauseigenes Media-Äquivalent, bietet mittels SEA und SEO erhebliche Potentiale für die Content- und Keyword-Optimierung und gibt kundigen Analyst:innen überdies einen wahren Datenschatz an die Hand. Auch wenn sich Amazon Marketing dabei über die Jahre zu einer Disziplin für sich entwickelt hat, geschieht auch dies nicht im luftleeren Raum.

Kund:innen shoppen mit einer angepassten Einkaufsstrategie

Kund:innen entscheiden sich zunehmend wieder für Marken und Produkte anstatt für das günstigste Angebot. Auch auf Amazon. Selbst am Black Friday.

Gleichzeitig beobachtete die Beratungsfirma PwC im Rahmen einer Befragung im Vorfeld des diesjährigen Black Friday zumindest eine geplante Anpassung der Kaufgewohnheiten bei der überwiegenden Mehrheit der Käufer:innen. Diese wollten sich vermehrt an Einkaufslisten halten (41 Prozent), Retouren vermeiden (35 Prozent) und auf Impulskäufe (31 Prozent) verzichten.