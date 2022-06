Noch hat sich das Live Stream Shopping in Europa nicht durchgesetzt. In Asien liefert dieses Modell Creatorn und Marken bereits riesige Conversions und sehr viel Aufmerksamkeit – weshalb es auch immer wieder als große Chance für Brands im E-Commerce angepriesen wurde. Doch die Entwicklung bei den großen Plattformen der westlichen Welt verläuft vergleichsweise langsam. Nachdem YouTube Ende 2021 Live Stream Shopping Features eingeführt hat, startet nun eBay eine Offensive für das Einkaufen im Live Stream. Eine Betaversion für einen shoppable Live Stream wird ausgerollt.

Die neue Live-Shopping-Plattform von eBay soll potentiellen Käufer:innen eine neue Art von Einkaufserlebnis bieten. Sie können in einem Live Stream mit den Hosts interagieren und diesen auch per Chat fragen stellen. Die Hosts wiederum können ihre Produkte anschaulich vorstellen, während die Zuschauer:innen die Option haben, diese unmittelbar zu erwerben. So soll Entertainment mit reibungslosem Shopping kombiniert werden. In einem ersten Test für diese Plattform werden seltene Sammelkarten von dem populären eBay Shop Bleecker Trading angeboten und verkauft. Der Künstler und Sammelkartenenthusiast DJ Skee wird das Live Event moderieren. Dawn Block, VP Collectibles, Electronics and Home bei eBay, erklärt, warum es zu diesem Test kommt:

eBay has always been the original home for trading cards and collectibles. As the collector community grows, we’re offering a new live platform that combines an engaging environment with incredible ease, allowing our community to come together over shared interests and merchandise. Currently in beta, eBay Live will deliver a more streamlined, entertaining and sophisticated way for our community to connect, buy and sell.