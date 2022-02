Kann eBay künftig noch mit den ganz großen Plattformen wie Amazon, Angeboten für Gebrauchtwarenverkauf wie Momox oder Vinted und dem wachsenden Social Commerce konkurrieren? Nach dem Verkauf der Sparte eBay Kleinanzeigen zeigt sich das Unternehmen mit den jüngsten Quartalszahlen zwar zufrieden – immerhin konnte der Umsatz um fünf Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Doch ein deutlicher Rückgang beim Bruttohandelsvolumen und bei den aktiven Verkäufer:innen und Käufer:innen deutet auf einen Relevanzverlust hin. Und auch die Aussichten für das laufende Quartal sind düster.

Der Umsatzanstieg bei eBay fällt im Jahresvergleich mit fünf Prozent bescheiden aus. 2,6 Milliarden US-Dollar sind viel Geld, doch eine Plattform wie Amazon hat im vierten Quartal 2022 allein 14,3 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Noch gibt es aber eine finanziell positive Entwicklung beim Unternehmen, so konnte eBay den Gewinn pro Aktie deutlich steigern. Jamie Iannone, CEO des Unternehmens, zeigt sich im Rahmen der Verkündung der Quartalszahlen zufrieden:

Rounding out a very strong year, I’m proud of our team for delivering yet another solid quarter. By investing in our strategy to drive sustainable growth, we increased customer satisfaction, improved the seller and buyer experience, and returned value to our shareholders. During the quarter, we completed our multi-year payments transition, and generated growth in both our advertising business and focus categories. As we continue to accelerate our strategy, we are well positioned for future growth.