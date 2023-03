Der jüngste Schritt, die Gebühren für den Privatverkauf einzustellen, wirkt auf den ersten Blick trotz der Erklärungen Klincks kontraproduktiv für die Handelsplattform. Allerdings muss diese einigen Entwicklungen gegensteuern, die den Handel – insbesondere im Privatsegment – beeinträchtigen. Zum einen gehört die Sparte Kleinanzeigen seit 2021 nicht mehr zu eBay. Adevinta betreibt diesen Bereich inzwischen und spätestens 2024 muss aus eBay Kleinanzeigen auch dem Namen nach nur Kleinanzeigen werden. Die Kernidee des Geschäfts soll jedoch gleich bleiben, erklärt Kleinanzeigen-CEO Paul Heimann:

Zum anderen hat eBay seit Jahren mit einem Relevanzverlust im E-Commerce-Wettbewerb zu kämpfen. Vor rund einem Jahr musste das Unternehmen trotz Gewinnzuwachses einen großen Rückgang aktiver Buyer und Seller verkraften. Zudem ging das Bruttohandelsvolumen vom vierten Quartal 2020 bis zum vierten Quartal 2021 um knapp zehn Prozent, auf 20,7 Milliarden US-Dollar, zurück. In den jüngsten Quartalszahlen zum vierten Quartal 2022 lag dieses nur noch bei 18,2 Milliarden US-Dollar.

Auch die Zahl der aktiven Käufer:innen und Verkäufer:innen ist zurückgegangen und liegt noch bei 135 Millionen weltweit. Sogar der Quartalsumsatz ging dieses Mal zurück, um etwa vier Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Trotzdem nannte das Unternehmen die Zahlen „besser als erwartet“. Steve Priest, Chief Financial Officer bei eBay, schreibt:

Our Q4 results demonstrate the continued resilience of our marketplace amid economic uncertainty. I’m extremely proud of our teams for delivering on their quarterly financial commitments, maintaining prudent cost discipline, and executing key deliverables in support of our strategy.