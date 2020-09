Normalerweise findet der Amazon Prime Day im Juli statt, aufgrund der Coronapandemie wurde er Ende Juli auf unbestimmte Zeit verschoben. Kurz darauf kam jedoch die Meldung, dass der beliebte Shopping-Tag im vierten Quartal des Jahres nachgeholt werden soll. Damals war die Zeit vor Weihnachten im Gespräch, was bedeutet hätte, dass zu dem ohnehin schon gesteigerten Vorweihnachts- und Thanksgiving-Geschäft auch noch der Prime Day hinzukommen würde. Das würde nicht nur Amazon, sondern besonders auch die Händler vor große Herausforderungen stellen. Nun steht jedoch ein neues Datum im Raum. Am 13. Oktober soll der diesjährige Amazon Prime Day stattfinden, wie Cnet unter Berufung auf Insider berichtet.

Von Amazon selbst gibt es noch kein Statement, jedoch wurde vom 13. bis zum 20. Oktober eine Urlaubssperre für Vollzeitmitarbeitende verhängt. Ein Sprecher des Unternehmens forderte lediglich dazu auf, weitere Updates abzuwarten:

Stay tuned for more details on Prime Day. Customers can also say, ‚Alexa, keep me posted on Prime Day.‘