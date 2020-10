Live Shopping boomt - und das zu Recht: Der Verkauf über Livestreams bietet Plattformen sowie Influencern eine wertvolle Möglichkeit, Produkte an eine loyale Zuschauerschaft zu promoten.

Der Trend des Live Shoppings hat sich schon seit längerer Zeit in China etabliert und kommt langsam aber sicher auch im Rest der Welt an. Insbesondere durch die anhaltende Coronakrise haben viele Marken die Vorteile des Live Shoppings erkannt, bei welchem Influencer Produkte im Stream vorstellen und verkaufen – ähnlich wie beim Teleshopping. So wirbt etwa AliExpress vermehrt Influencer genau dafür an. Selbst Luxus-Brands setzen immer häufiger auf den Verkauf über Livestream. Auch wenn etwa Facebook schon 2018 mit solchen Shopping-Optionen experimentiert hat, ist die Methode vor allem 2020 wirklich in den USA und Europa angekommen. So verkündete etwa Tech-Riese Amazon im Juli, mit Amazon Live Influencern die Möglichkeit zu geben, Produkte über Live Videos zu verkaufen. Auch Instagram und Facebook erweiterten im August ihre Shopping Features.

Die vielen Vorteile des Live Shoppings

Dass Shopping über den Livestream nicht nur eine willkommene Alternative zum Real Life Shopping in Zeiten der Coronakrise darstellt, sondern auch viele weitere Vorteile zu bieten hat, weiß Layla Amjadi. Sie ist als Product Lead für Instagram Shopping tätig und erklärt gegenüber The Verge:

Live shopping is this really fantastic one-two punch of discovery and consideration in one-go, and it naturally is a medium that lends itself to entertainment, so shopping as entertainment. You get to not only discover that product but then you get to hear about it, you get to see it in motion, see it in action.

Darüber hinaus verfügen viele Influencer nicht nur über eine enorme Reichweite, sondern eine äußerst loyale Followerschaft, die ihnen Vertrauen schenkt. Angesichts der anhaltenden Coronapandemie und den vielen weiteren Vorteilen ist es denkbar, dass sich das Shopping über Livestream auch in den kommenden Monaten immer größerer Beliebtheit erfreuen wird.

Eine Herausforderung für Influencer

Für Influencer, die zuvor noch keine Erfahrungen mit dem Verkauf von Produkten über Live Video gemacht haben, kann das Prinzip zunächst etwas ungewohnt sein. So berichtet Influencerin Carla Stevenné gegenüber The Verge, dass sie anfangs sehr unsicher war, wie sie die Stunde, die ihr für den Verkauf über Amazon Live zur Verfügung stand, überhaupt füllen sollte. Nach über 200 weiteren Streams und einem steilen Anstieg an Zuschauern hat sich Stevenné an das Verfahren gewöhnt.

© Carla Stevenné via The Verge

Die anfängliche Unsicherheit dürften viele der Influencer erlebt haben. Denn sie müssen beim Live Shopping die Balance zwischen einer vertrauten, freundschaftlichen Kommunikation mit ihren Followern und der Bemühung, auch tatsächlich etwas zu verkaufen, finden. Trotz dieser Herausforderung boomt das Live Shopping – und wird wohl auch in Zukunft eine interessante Option für Brands, Influencer und Zuschauer bleiben.