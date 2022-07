Die Plattform selbst erklärte in einem Statement gegenüber TechCrunch, dass sie personalisierte Ads immer noch als „die beste In-App Experience für die Community“ ansehe. TikTok plane nun, etwaige Bedenken gemeinsam mit den Interessengruppen zu besprechen:

While we engage on the questions from stakeholders about our proposed personalised advertising changes in Europe, we are pausing the introduction of that part of our privacy policy update. We believe that personalised advertising provides the best in-app experience for our community and brings us in line with industry practices, and we look forward to engaging with stakeholders and addressing their concerns.