Seit Jahren steht TikTok wegen unzureichender Datenschutzpraktiken in der Kritik. Ein neuer Report deckt nun auf, dass Angestellte in China monatelang Zugriff auf sensible US-User-Daten hatten.

Vor wenigen Tagen kündigte TikTok an, US-User-Daten künftig auf Servern von Oracle mit Sitz in den USA zu speichern. Zum aktuellen Zeitpunkt würden Datenzentren in den USA sowie Singapur jedoch noch zur Erstellung von Backups verwendet. Fast zeitgleich erschien ein umfassender BuzzFeed-Report, der ein anderes Licht auf die Datenschutzbemühungen des Unternehmens wirft. Aufnahmen von mehr als 80 internen Meetings, die BuzzFeed vorliegen, weisen darauf hin, dass Angestellte der TikTok-Mutter ByteDance in China über Monate hinweg regelmäßig auf Daten von US-Nutzer:innen zugegriffen haben.

Zugriff auf sensible Daten wie Geburtstage und Telefonnummern

Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum zwischen September 2021 und Januar 2022. Aus den Aufnahmen der internen Meetings geht hervor, dass TikTok-Angestellte in den USA ihre Kolleg:innen in China um Zugang zu den User-Daten gebeten haben, da sie selbst nicht auf diese zugreifen konnten. Angestellte hätten, so heißt es im Report, unter anderem gesagt: „Everything is seen in China.“ Ein in China tätiger Ingenieur habe „auf alles Zugriff“, heißt es weiter. Unter anderem Geburtstage und Telefonnummern seien unter den sensiblen Daten der User gewesen.

Was bringt das Project Texas?

Im Jahr 2020 war die Zukunft TikToks in den USA für längere Zeit ungewiss. Ex-US-Präsident Donald Trump hatte ursprünglich geplant, die App aufgrund von Datenschutzbedenken und der Nähe zur chinesischen Regierung in den Vereinigten Staaten zu verbieten. Letztendlich stimmte Trump der Übernahme der App durch den Cloud-Dienst Oracle in den USA zu. Was intern als Project Texas bekannt ist, ist die Bemühung TikToks, US-User-Daten lediglich in den USA zu speichern. Dies sei dank der Oracle-Infrastruktur möglich, wie TikToks Head of US Security Albert Calamug erklärt:

For more than a year, we’ve been working with Oracle on several measures as part of our commercial relationship to better safeguard our app, systems, and the security of US user data. Today, 100% of US user traffic is being routed to Oracle Cloud Infrastructure.

Laut IT-Expert:innen sei das Problem hiermit jedoch nicht gelöst. Auch, wenn der physische Standort der Daten in den USA sei, könnten Mitarbeiter:innen in China weiterhin auf diese zugreifen. Ob und wie TikTok auf die Vorwürfe reagiert und ob das Unternehmen eine abermalige Diskussion seines unzureichenden Datenschutzes noch abwenden kann, wird sich zeigen. Grundsätzlich ist es nichts Ungewöhnliches, dass User-Daten in Drittländern eingesehen werden – doch die Kritik an der chinesischen Regierung verschärft die Bedenken in diesem Fall.