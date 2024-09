Kritik an den Praktiken von und oft auch Gerichtsurteile gegen große Social-Media-Konzerne wie Meta und ByteDance sind keine Seltenheit. So wurde beispielswiese Metas Pay-or-Consent-Modell kürzlich als DMA-Verstoß gewertet, während TikTok in den USA einer ungewissen Zukunft entgegensieht – auch aufgrund von Datenschutzbedenken der US-Regierung. Nun hat die Federal Trade Commission (FTC) einen Bericht veröffentlicht, der erneut scharfe Kritik an den Datenschutzpraktiken zahlreicher großer Social- und Streaming-Konzerne übt.

Die FTC wirft den Konzernen und Unternehmen, darunter Amazon, Meta, YouTube, X, Snap, ByteDance, Discord, Reddit und WhatsApp, vor, die eigenen User umfassend zu überwachen, während die Privatsphäre der Nutzer:innen vernachlässigt wird und Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zu kurz kommen. Die Konzerne haben, so heißt es im Bericht, Daten aus einer Vielzahl von Quellen gesammelt – darunter Werbe-Tracking-Technologien, Daten von Advertisern und Daten-Brokern, Datenanalysen und auch Künstliche Intelligenz.

FTC-Vorsitzende Lina M. Khan betont in einem Statement, dass die Auswirkungen der Praktiken der Konzerne für diese enorm lukrativ, für die Privatsphäre der User hingegen verheerend seien:

The report lays out how social media and video streaming companies harvest an enormous amount of Americans’ personal data and monetize it to the tune of billions of dollars a year. While lucrative for the companies, these surveillance practices can endanger people’s privacy, threaten their freedoms, and expose them to a host of harms, from identify theft to stalking. Several firms’ failure to adequately protect kids and teens online is especially troubling. The Report’s findings are timely, particularly as state and federal policymakers consider legislation to protect people from abusive data practices.