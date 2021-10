Eine Liste, die vom Publisher The Intercept veröffentlicht wurde, zeigt 4.000 Hate-Gruppen, terroristische Organisationen und Kriminelle, die der Social-Konzern als gefährlich einstuft. Auf der geleakten Auflistung finden sich auch rund 500 gewaltbereite Bewegungen, die sich über das soziale Netzwerk organisieren könnten. Dies geschah zuletzt im Januar 2021. Hier verabredeten sich Trump-Anhänger:innen zu einem gewaltsamen Eindringen in das Capitol in Washington, D.C.

Das Online-Magazin CNet schreibt, dass über die Hälfte der schwarzen Liste mit Terroristengruppen aus dem Mittleren Osten, Südasien oder mit einer muslimischen Agenda gefüllt ist. The Intercept schreibt dazu:

The DIO [Dangerous Individuals and Organizations, Anmerkun der Redaktion] policy and blacklist also place far looser prohibitions on commentary about predominately white anti-government militias than on groups and individuals listed as terrorists, who are predominately Middle Eastern, South Asian, and Muslim, or those said to be part of violent criminal enterprises, who are predominantly Black and Latino, the experts said.