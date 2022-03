Nun berichtet auch Corin Faife bei The Verge, dass es ein Datenschutzproblem im Rahmen der von der EU beschlossenen Interoperabilität geben könnte. Demnach sei es extrem schwierig, vielleicht sogar unmöglich, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufrechtzuerhalten, wenn beispielsweise WhatsApp mit kleineren und nicht oder anders verschlüsselten Diensten kombiniert genutzt werden kann. WhatsApp verschlüsselt Nachrichten beispielsweise über das Signal-Protokoll. Auch der Facebook Messenger, Signal selbst und Google (für SMS und RCS) nutzen dieses. Doch sobald ein Dienst eine andere Grundlage zur Verschlüsselung einsetzt, oder gar nicht verschlüsselt, kann die Interoperabilität auf dieser Ebene kaum gelingen. Steven Bellovin, Professor für Computer Science an der Columbia University, erklärt gegenüber The Verge:

Trying to reconcile two different cryptographic architectures simply can’t be done; one side or the other will have to make major changes,. A design that works only when both parties are online will look very different than one that works with stored messages … How do you make those two systems interoperate?