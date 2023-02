Ein 16-sekündiges TikTok verhilft einem elf Jahre alten Thriller endlich zu Ruhm. Die Tochter des US-Juristen veröffentlichte das Video auf der Entertainment-Plattform und brachte „Stone Maiden“ so in die Amazon-Buchcharts.

Der Internet-Nachrichtendienst BBC berichtet in einem Artikel über ein Video, das einen Thriller zum Bestseller machte. Der Clou: Nicht der Autor selbst, sondern seine Tochter katapultierte mit ihrem TikTok das Buch auf Platz eins einer Amazon-Bestsellerliste.

Lloyd Devereux Richards heißt der Glückliche. Er ist Anwalt, Vater von drei Kindern und jetzt auch Bestsellerautor. Er verbrachte 14 Jahre damit, seinen Traum zu verfolgen, ein Buch zu schreiben, und hoffte die nächsten elf Jahre darauf, dass der Thriller Erfolg haben würde. Doch der Traum realisierte sich erst, als seine Tochter ein 16-Sekunden-TikTok-Video mit einer einfachen Nachricht veröffentlichte:

I’d love for him to get some sales.

Dank TikTok: Stone Maidens belegt Platz 1 der Amazon-Serienkiller-Thriller-Liste

Das virale Video, das den langen Weg von Richards bis zur Vollendung des Romans Stone Maidens beschreibt, hat mehr als 40 Millionen Aufrufe erzielt. In dem Video sitzt Richards am Schreibtisch am Computer und singt den Song „Beautiful Boy (Darling Boy)“ aus dem Album Double Fantasy von John Lennon und Yoko Ono. Der Appell der Tochter, die den TikTok Account @stonemaidens eingerichtet hat, steht im eingeblendeten Text: 14 Jahre lang habe ihr Vater an einem Buch geschrieben, schreibt sie. Er habe in dieser Phase Vollzeit gearbeitet, und die Kinder seien für ihn immer zuerst gekommen. Aber dennoch habe er Zeit gefunden für das Buch, und das mache ihn glücklich – auch wenn sich der Roman nicht gut verkauft habe.

Die Nachricht von seinem nächtlichen Ruhm hat Richards überwältigt, der beim Lesen des Kommentarbereichs des TikTok-Beitrags weinte, nachdem seine Tochter ihm mitgeteilt hatte, dass der Beitrag viral gegangen ist. Seine Tochter weinte auch und bedankte sich bei den Fans für die Bestellungen und Feedbacks. Sie sagte ihrem Vater:

Because of them, you’re number one,

Ihren Fans erklärte sie:

He doesn’t even know what TikTok is.

Nach „25 Jahren wenig Hoffnung“: TikTok macht Richards Traum wahr

Die Tochter von Richards sagte, ihr Vater – der mit seiner Frau in Montpelier, Vermont, lebt – sei zufrieden damit, den 2012 veröffentlichten Roman beendet zu haben, der die Geschichte eines forensischen Anthropologen des FBI erzählt, der einen Serienmord untersucht. Das Buch könnte von Richards früherer Arbeit inspiriert worden sein. Er sammelte Fachwissen über wahre Kriminalität, als er als leitender Gerichtsschreiber für einen Richter in Indiana arbeitete und Entwürfe für veröffentlichte Gutachten recherchierte und verfasste, darunter eines über die Berufung eines zum Tode verurteilten Serienmörders, laut seiner Amazon-Biografie.

Fans auf TikTok lobten das Buch und die Geschichte seines Autors. Ein User sagte:

I’ve never ordered something so fast in my life.

Nach „25 Jahren wenig Hoffnung“ sollte der unerwartete Erfolg von Richards als Beispiel dienen, niemals aufzugeben, sagte seine Tochter in einem späteren TikTok-Video.

„These last couple of days… I can’t understand it“, sagte Richards in dem Video und stieß mit Milchshakes auf den Umsatzschub an. Er ergänzte:

I feel so blessed.

#BookTok: Bücher trenden auf TikTok

TikTok hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, den Verkauf von Hunderten von Büchern anzukurbeln, unter anderem durch den Hashtag #BookTok, mit dem Leser:innen über ihre Lieblingsautor:innen und Buchtipps diskutieren. Allein im Jahr 2021 half BookTok laut einem Bericht der New York Times einigen Autor:innen dabei, 20 Millionen gedruckte Bücher zu verkaufen. Auch aus dem TikTok Trend-Report und Jahresrückblick 2022 geht hervor: Immer mehr User erfreuen machen sich über die neuesten Buchtipps schlau.

Berichten zufolge erwägt TikTok, eine Paywall für ausgewählte Videos einzuführen. Außerdem soll der vielfach kritisierte Creator-Fonds überarbeitet werden.