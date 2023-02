Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

In der Realität zeigt der View Count oft, wie erschreckend wenige Impressions viele, auch große, Accounts verzeichnen. Tatsächlich könnte die View-Count-Anzeige selbst ein Grund dafür sein, wieso das Engagement auf Twitter aktuell abflacht. Um Platz für die neue Metrik zu machen, mussten der Like und der Retweet Button schrumpfen. Dies könnte dazu geführt haben, dass User die jeweiligen Icons nicht mehr so leicht wie bisher betätigen können, heißt es aus offizieller Quelle. Nicht nur die Sinnhaftigkeit des View Counts wird intern aktuell angezweifelt. So kritisiert ein:e Mitarbeiter:in gegenüber Platformer Musks uneinsichtige Strategie für das Unternehmen:

We haven’t seen much in the way of longer term, cogent strategy. Most of our time is dedicated to three main areas: putting out fires (mostly caused by firing the wrong people and trying to recover from that), performing impossible tasks, and ‘improving efficiency’ without clear guidelines of what the expected end results are. We mostly move from dumpster fire to dumpster fire, from my perspective.

Schlechte Stimmung in den Twitter-Büros

Auch die Kommunikation zwischen den Angestellten, erklärt ein:e andere:r Twitter-Mitarbeiter:in, sei nicht mehr so ungezwungen, wie sie einst war. Persönlicher Austausch, etwa über Unternehmungen am Wochenende, gehörte früher zur Norm – mittlerweile sei der Arbeits-Chat eine „Geisterstadt“. Musk würde den Mitarbeiter:innen darüber hinaus zwar viele Freiheiten in ihrer Arbeitsweise bieten. Doch die schnelle Veröffentlichung neuer Features habe oft ungewollte Konsequenzen (welche Musk seit Anbeginn seiner Twitter-Übernahme jedoch anscheinend unhinterfragt in Kauf nimmt):

In the past, Twitter operated too often by committees that went nowhere. I do appreciate the fact that if you want to do something that you think will improve something, you generally have license to do it. But that’s a double edged sword — moving that fast can lead to unintended consequences.

Musks impulsive Kündigungen von Angestellten hätten, so ein:e Mitarbeiter:in, mittlerweile ganze Teams ausgelöscht, deren Arbeit an andere, möglicherweise nicht mit den Aufgaben vertraute Teams weitergegeben wird. Viele Angestellte seien mit der Situation im Unternehmen so unzufrieden, dass sie sich bereits auf Vorstellungsgespräche bei anderen Tech Businesses vorbereiten.

Twitter plant, das TweetDeck exklusiv zu machen – und nur im Twitter Blue-Abonnement anzubieten. Zudem wurden der Preis für den bislang kostenlosen API-Zugriff und die Obergrenze an Tweets im Monat, inklusive Begrenzung der Zeichenlänge, bekanntgegeben.