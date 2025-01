Snapchat holt Tim Christiansen als neuen DACH-Chef und setzt verstärkt auf Augmented Reality. Wie seine Strategie die Plattform und Werbemöglichkeiten verändert, erfährst du im Artikel.

Nach dem Weggang von Götz Trillhaas hat Snap nun mit Tim Christiansen eine neue Führungskraft für die DACH-Region gewonnen. Er wird von Hamburg aus die strategische Entwicklung, den Vertrieb und das Wachstum der Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten. Die Entscheidung für Christiansen unterstreicht die Ambitionen von Snap, seine Präsenz in diesen Märkten weiter auszubauen und damit neue Wachstumschancen zu erschließen.

Erfahrene Führungskraft für strategische Weiterentwicklung

Christiansen bringt umfassende Erfahrung aus dem digitalen Marketing mit. Zuvor war er CEO von Eprofessional, einer Tochter von Havas Media, und leitete davor als General Manager bei Media Impact die Bereiche Vertrieb und Agenturbeziehungen. Bei Snap plant er, die Plattform noch stärker als innovatives Werbe- und Kommunikationsmedium zu etablieren. Zudem möchte er Unternehmen verstärkt auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality aufmerksam machen, um neue Werbeformate und interaktive Erlebnisse zu schaffen.

Ronan Harris, EMEA-Präsident von Snap, hebt hervor:

Tim bringt die notwendige Expertise mit, um unser Geschäft in dieser bedeutenden Region weiter auszubauen.

Auch Christiansen selbst sieht großes Potenzial:

Snapchat bietet mit seiner kreativen Plattform und datenbasierten Lösungen große Chancen für Werbetreibende.

Auch im Bereich Community-Building setzt Snapchat auf neue Ansätze. Statt sich auf Likes und reine Reichweite zu konzentrieren, liegt der Fokus zunehmend auf dem Aufbau nachhaltiger Beziehungen zwischen Creator:innen und ihrer Community. Diese Entwicklung zeigt sich auch in den jüngsten Plattform-Updates, die auf eine stärkere Interaktion und langfristige Bindung der Nutzer:innen abzielen. Mehr dazu gibt es in unserem Interview mit Ardawan Okhovat, Partnerships Lead DACH bei Snap Inc.

© Snap Inc.

Snapchat weiter auf Wachstumskurs

Snapchat verzeichnet in Deutschland mehr als 18 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen, weltweit sind es über 850 Millionen. Ursprünglich besonders bei der Generation Z beliebt, wächst die Plattform auch bei älteren Zielgruppen: Bereits 40 Prozent der deutschen Nutzer:innen sind älter als 25 Jahre. Im Durchschnitt wird die App 30 Mal pro Tag geöffnet, und Augmented-Reality-Funktionen sind ein zentraler Bestandteil der Nutzererfahrung.

AR-Technologien spielen auch im Werbebereich eine zunehmend wichtige Rolle. Unternehmen wie Zalando, L’Oréal und Samsung setzen auf Snapchat, um mit interaktiven AR-Kampagnen ihre Markenpräsenz zu stärken und die Kaufentscheidung der Kund:innen zu beeinflussen. Insbesondere AR-Anprobe-Technologien tragen dazu bei, Retouren zu reduzieren und das Einkaufserlebnis zu verbessern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform umfasst zudem innovative Monetarisierungsmodelle für Creator. Neue Funktionen wie das Monetarisierungs-Update unterstützen Content-Ersteller:innen dabei, auf Snapchat Einkommen zu generieren. Gleichzeitig wurden auch Verbesserungen bei der Chat-Speicherung eingeführt: Nutzer:innen können Nachrichten jetzt bis zu sieben Tage lang speichern, was die Kommunikation auf der Plattform flexibler gestaltet.

