Eine bahnbrechende Neuerung sorgt für Aufsehen: Ab sofort können Nachrichten bei Snapchat bis zu sieben Tage gespeichert werden. Das gilt jedoch nur für Abonnent:innnen des Bezahlmodells Snapchat+ und soll eine Exklusivfunktion bieten, verkündete das Unternehmen jüngst in ihrem Newsroom. Diese Änderung revolutioniert die Art und Weise, wie Nutzer:innen die App erleben, und erweitert Snapchats Funktionen erheblich. Ob für die Planung von Überraschungen oder das Festhalten von wichtigen Details – das neue Feature bietet ein völlig neues Nutzungserlebnis und könnte die Plattform für Millionen noch attraktiver machen.

Die neue Funktion soll es Nutzer:innen erleichtern, gemeinsame Projekte oder Überraschungen besser zu planen, ohne dass wichtige Details verloren gehen. Gerade in der festlichen Saison, wenn Geschenke organisiert und Feierlichkeiten geplant werden, bietet die Option einen praktischen Mehrwert.

Plus, for when the holiday-brain hits, make your lists, and have time to check them twice with a new option in Chat settings to keep the messages in a conversation for seven days,