Neuer DACH-Chef, neues Monetarisierungsprogramm und neue prominente Creator: Welche Stars der deutschen Musikszene mittlerweile wieder auf Snapchat aktiv sind und warum sich die Plattform auch für nicht berühmte Creator auszahlen kann, erfährst du im Artikel.

Hat Snapchat seinen einstigen Charme zurückerlangt? Die Social-Plattform, welche hierzulande mehr als 18 Millionen User verzeichnet, hat mit Tim Christiansen kürzlich einen neuen Chef für die DACH-Region ernannt. Dieser möchte die Plattform noch stärker als innovatives Werbe- und Kommunikationsmedium etablieren. Zudem zielen jüngste Plattform-Updates auf eine stärkere Interaktion und langfristige Bindung der Nutzer:innen ab – Likes verlieren derweil an Relevanz.

© Snap Inc.

Snapchat punktet seit jeher durch nahbare und authentische Inhalte. Viele Creator zeigen hier Einblicke in ihren Alltag, die nicht zur aufpolierten Präsenz auf Instagram und Co. passen – und doch gerade deswegen überzeugen. Mittlerweile setzen auch immer mehr Musiker:innen in Deutschland auf die Plattform, um spontane und ungefilterte Momente mit der Community zu teilen. Rapper Ski Aggu etwa zeigt sich auf Snapchat eigenen Angaben zufolge „ganz privat“.