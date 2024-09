Neue Chancen für Roblox Creator: Dank einer Shopify-Kooperation können ab 2025 physische Produkte auf der Plattform verkauft werden. Zugleich wird die Möglichkeit kostenpflichtiger Experiences sowie ein Affiliate-Programm für Creator eingeführt.

Roblox, eine immersive Plattform, welche sich insbesondere bei jungen Usern großer Beliebtheit erfreut, hat auf der zehnten jährlichen Roblox Developers Conference zahlreiche Neuerungen angekündigt. So verkündete David Baszucki, der CEO der Plattform, welche mittlerweile über 79 Millionen täglich aktive Nutzer:innen zählt, in Zukunft zehn Prozent des weltweiten Umsatzes mit Gaming-Inhalten erzielen zu wollen. Neben neuen Möglichkeiten, Musik auf Roblox zu entdecken, hat das Unternehmen zudem zahlreiche Updates im Bereich der Creator-Förderung angekündigt.

Shopify-Kooperation und kostenpflichtige Experiences

Die neuen Funktionen und Programme sollen Creator dabei unterstützen, ein Geschäft auf Roblox aufzubauen, ihre Kreationen und ihr Publikum zu vergrößern und Menschen in ihrer Community zusammenzubringen. Ein spannendes Update betrifft Merchants auf Shopify (oder solche, die es noch werden wollen). Denn Roblox Creator sollen ab 2025 nicht nur digitale, sondern auch physische Waren direkt aus den von ihnen kreierten Experiences verkaufen können. Hierfür wird auf die Integration mit verschiedenen E-Commerce-Plattformen – zunächst Shopify – gesetzt. Creator, die Produkte über Shopify verkaufen, können diese künftig also auch direkt in einem Roblox-Erlebnis verkaufen.

Darüber hinaus hat die Plattform die Möglichkeit für Entwickler:innen, Erlebnisse mit kostenpflichtigem Zugang anzubieten, angekündigt. Developer sollen noch ab diesem Jahr Experiences für echte Währung verkaufen können; hierbei wird eine Umsatzbeteiligung von 50 bis 70 Prozent erwartet. Die Option wird zunächst für den Desktop ausgerollt. Spannend für Creator ist zudem ein neues Empfehlungs-Tool zur Preisoptimierung, welches Preistests mit einer Teilmenge der User eines Erlebnisses durchführt, um die attraktivste Preisstrategie für den höchsten Prozentsatz der Nutzer:innen zu identifizieren.

Affiliate-Programm für Creator und KI-Update

Eine weitere Neuerung ist die Einführung eines Pilotprogramms für Creator Affiliates. Dieses belohnt Creator, Influencer und Studios dafür, neue User auf die Plattform zu bringen. Sobald sich ein:e Nutzer:in über den Link eines Creators anmeldet und Robux kauft, erhält letzterer in den ersten sechs Monaten einen Anteil an den Einnahmen, die der User durch seine Robux-Käufe generiert. Aktuell befindet sich das Programm noch in der Testphase, nächstes Jahr soll der Rollout für alle berechtigten Creator folgen.

Kaum verwunderlich: Auch im KI-Bereich gibt es ein Update. So kündigte Roblox die Entwicklung eines 3D-Grundlagenmodells an, das die generative Erstellung auf der Plattform antreiben soll. Das Modell wird Open Source und multimodal sein, 3D-Generierung durch Text-, Video- und 3D-Eingabeaufforderungen ermöglichen und soll allen Creatorn zur Verfügung gestellt werden. Vor einigen Monaten hatte Roblox bereits mehrere generative KI-Tools, darunter den Assistent, den Texture Generator und das Avatar Auto Setup, angekündigt.

Texture Generator auf Roblox, © Roblox

Anupam Singh, Vizepräsident für Technik bei Roblox, kommentiert die Updates und die Vision des Unternehmens bezüglich Künstlicher Intelligenz:

Unsere Vision für KI bei Roblox ist es, die Workflows der Creatoren zu beschleunigen, Routineaufgaben zu automatisieren und ihnen zu ermöglichen, sich auf ihre Kreativität zu konzentrieren. Wir arbeiten daran, unserer Creatorgemeinschaft eine neue Reihe von erstklassigen generativen KI-Tools für die hochwertige 3D-Erstellung bereitzustellen, einschließlich KI-Modelle, die den Entwicklern helfen, ihre kreativen Ziele zu erreichen. Wir stellen uns eine mächtige Zukunft vor, in der es möglich ist, jedes 3D-Objekt oder jede Szene zu generieren, die man sich vorstellen kann. Mit der Kombination aus KI und unserer unendlich kreativen Creatorgemeinschaft wird die Zukunft über alles hinausgehen, was wir uns heute vorstellen, mit einer Open-Source-Lösung, die nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche grundlegend ist.

Trotz der zahlreichen Möglichkeiten ist Roblox für viele Marketer, Creator und Unternehmen nach wie vor eine Plattform, deren Potential nicht völlig greifbar ist. Wir schaffen Abhilfe und zeigen Brand Activations, Werbemöglichkeiten und Experiences und liefern Insights direkt vom Head of Entertainment Partnerships Todd Lichten.