Nach langer Ankündigung hat der YouTube Shorts Shop in Kooperation mit Shopify seine Türen geöffnet. TikTok hatte die eigene Shopping-Variante bereits in den USA gelauncht.

Nachdem TikTok im August 2023 die eigene Shop-Funktion in den USA umfassend ausgerollt hat, zieht nun auch die Mutter der Online-Videoformate, YouTube, nach. In Zusammenarbeit mit Shopify möchte YouTube die Nutzer:innen ab sofort mit einem erweiterten E-Commerce-Angebot begeistern und die Verkaufszahlen potenziell weiter steigern.

Bereits Anfang 2022 begann YouTube mit der Integration von Shopify, doch die finalen Monetarisierungsoptionen wurden erst kürzlich vollständig ausgerollt. Jetzt können Creator Produkte direkt in ihren Videos taggen und monetarisieren. Dieses Update fördert nicht nur die Verkaufszahlen, sondern bietet auch den zahlreichen verknüpften Shops eine größere Reichweite.

YouTube Shorts: Der Siegeszug der kurzen Videos

Obwohl YouTube traditionell für längere Videos bekannt ist, hat die Plattform mit Shorts den Sprung ins Kurzvideoformat gemeistert und konkurriert hier direkt mit TikTok sowie Instagram Reels. Die kurzen Clips erfreuen sich wachsender Beliebtheit und haben plattformübergreifend eine treue Abnehmer:innenschaft aufgebaut, was sie infolge auch zu einem wichtigen Bestandteil von YouTubes Content-Strategie macht. Im Vergleich zur Plattform TikTok, welche täglich etwa eine Milliarde aktive Nutzer:innen zählt, kommt YouTube mit Shorts in Summe auf durchschnittlich 70 Milliarden Views am Tag (Stand September 2023).

Die Integration von Shopify eröffnet darüber hinaus relevante Affiliate-Potenziale für Creator. Diese können hiermit in Zukunft nicht nur eigene Produkte, sondern auch Produkte von Drittanbieter:innen direkt in ihren Videos taggen und damit zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Für die Zuschauer:innen bietet dies wiederum den Vorteil, dass sie Produkte, die sie in den Videos sehen, direkt kaufen können, während die Creator von den Affiliate-Einnahmen profitieren. Dies macht YouTube Shorts zu einem noch attraktiveren Kanal für Content-Ersteller:innen.