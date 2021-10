Nachdem Snapchat, Alphabet und auch Twitter die Quartalszahlen für die vergangenen drei Monate veröffentlichte, gibt auch Microsoft die Statsitiken für Q1 im Fiskaljahr 2022 bekannt. Der Tech-Konzern kann dabei die Erwartungen der Branche übertreffen und verzeichnet einen Umsatzzuwachs von 22 Prozent YoY (Year over Year). Insgesamt beträgt die Revenue von Microsoft in Q1 2022 45,32 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden rund zwei Milliarden US-Dollar weniger (43,97 Milliarden US-Dollar). Zu diesem Wachstum trug vor allen Dingen der Cloud Service Azure bei. Hier stieg der Umsatz um satte 50 Prozent YoY. In dem Quartalsbericht heißt es:

Revenue in Intelligent Cloud was $17.0 billion and increased 31% (up 29% in constant currency), with the following business highlights: Server products and cloud services revenue increased 35% (up 33% in constant currency) driven by Azure and other cloud services revenue growth of 50% (up 48% in constant currency)