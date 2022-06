Bill Ready, zuvor President of Commerce bei Google, übernimmt die Rolle des CEO bei Pinterest. Der Co-Gründer und bisherige CEO der Plattform, Ben Silbermann, nimmt die neue Position als Executive Chairman ein.

Ben Silbermann ist Mitgründer, und war Präsident und CEO der Inspirationsplattform Pinterest. Er wird künft als Executive Chairman auftreten, während die Rolle des CEO an Bill Ready fällt. Das gab das Unternehmen via Blogpost bekannt. In einem Brief an die Belegschaft des Unternehmens erklärt Silbermann, dass er nach über einem Jahrzehnt als Unternehmenschef nun in eine andere Position wechsle, um andere, neue Impulse für die Geschäftsführung zu ermöglichen.

Bill Ready bringt die Expertise mit: Pinterest konzentriert sich mehr auf den E-Commerce

Pinterest weist über 400 Millionen monatlich aktive User auf. Die Plattform versteht sich weniger als soziales Medium und vielmehr als Inspirationsplattform, auf der diverse Communities aus aller Welt zusammenkommen. Da dort aber auch Produkte, DIY-Anweisungen etc. präsentiert werden, eignet sich die Plattform für Werbung. Deshalb hat Pinterest in diesem Bereich schon viele Optionen eingeführt, jüngst beispielsweise ein „Colour Takeover“ Feature, mit dem User bei der Suche nach bestimmten Farben beispielsweise orangefarbene Ads neben orangefarbenen Pins angezeigt bekommen. Im Juni 2022 wurden zudem weltweit die Idea Ads als Kooperationsmöglichkeit für Brands und Pinner gelauncht; dieses Feature bietet anschauliche und informative Werbung im Kontext der Pins – samt Full-Screen Storytelling.

Idea Ads, © Pinterest

Nun möchte Ben Silbermann mit seinem Team den Commerce-Aspekt auf der Plattform weiter stärken. In der offiziellen Pressemitteilung zur Akquisition von Bill Ready erklärt er:

Today, Pinterest inspires hundreds of millions of people with ideas for every aspect of their lives. We’ve built a growing global business that puts the well-being of our users at the core of everything we do. And we’re just getting started. In our next chapter, we are focused on helping Pinners buy, try and act on all the great ideas they see. Bill is a great leader for this transition. He is a builder who deeply understands commerce and payments. And he shares our passion for creating a positive corner of the Internet. I’m confident he’s going to be an outstanding CEO.

Ready möchte Pinterest beim Skalieren helfen

Ready war vor seinem Engagement President of Commerce, Payments & Next Billion Users bei Google. Außerdem bringt er Erfahrung als ehemaliger Chief Operating Officer bei PayPal sowie ehemaliger CEO von Braintree und Venmo mit. Er hat einen Bachelor of Science in Informationssystemen und Finanzen von der University of Louisville und einen Master of Business Administration von der Harvard Business School. Bill Ready sagt zu seiner neuen Rolle:

There’s no better time to join Pinterest. I have long admired the brand and platform that Ben and the Pinterest team have created and everything the Company stands for. I am excited to build on that foundation to further scale the Company’s ecosystem and drive increased value for shareholders. Having built multiple businesses from zero and operated at the scale of billions of users, I have a deep appreciation for what it takes to scale a business like this to the next level. I look forward to working closely with Ben, the Board and the rest of the leadership team to capitalize on the many opportunities ahead and usher in Pinterest’s next chapter of growth and success.