Microsoft übernimmt das große Werbenetzwerk Xandr – was eine gewichtige Verschiebung im Online Marketing bedeutet. Das Technologie- und Analyseunternehmen samt eigener Programmatic-Advertising-Plattform zählt zu den großen Playern im programmatischen Marketing, während Microsoft als eines der wertvollsten Unternehmen überhaupt den Digitalraum in verschiedener Hinsicht prägt. Denn neben der Hardware und vor allem der umfangreich verwendeten Software bietet der Konzern diverse Advertising-Lösungen – etwa im Search-Bereich über Bing – und kann zudem sowohl über Tochterunternehmen LinkedIn als auch über die Intelligent Cloud wachsende Einkünfte verzeichnen. Nun könnte Microsoft sich dank Xandr als eine sehr wichtige Säule in einer Post-Cookie-Marketing-Welt erweisen.

In einer Pressemitteilung gab Xandr bekannt, dass AT&T einem Verkauf des Unternehmens zugestimmt hat. Das Advertising Business zur Unterstützung des von AT&T gehaltenen Pay-TV-Unternehmens DirecTV ist im Deal nicht inkludiert. Außerdem muss die Übernahme noch die die üblichen Abschlussbedingungen durchlaufen, einschließlich behördliche Prüfungen etwa auch hinsichtlich einer Kartellprüfung.

Die Werbeangebote von Xandr sollen Microsofts bisherige Ad-Optionen strategisch erweitern. Damit könnte der Konzern den Werbemarkt in den kommenden Jahren deutlich stärker prägen als noch bisher. Die Kombination der technologischen Grundlagen der Unternehmen könnte auch in einer cookieless Werbeumgebung zu relevantem Advertising beitragen. Mikhail Parakhin, President of Web Experiences bei Microsoft, erklärt:

With Xandr’s talent and technology, Microsoft can accelerate the delivery of its digital advertising and retail media solutions, shaping tomorrow’s digital ad marketplace into one that respects consumer privacy preferences, understands publishers’ relationships with consumers and helps advertisers meet their goals.