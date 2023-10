Extrem hohe Engagement Rate bei Sara Doorsoun

Das dritthöchste Wachstum weist der Account der Kapitänin Alexandra Popp auf. Vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte sie knapp über 190.000 Follower, jetzt folgen ihr bereits 227.000 Menschen auf Instagram. In puncto Engagement Rate landet der Instagram Account von Sara Doorsoun auf dem ersten Platz: Mit 19,07 Prozent ist ihre Engagement Rate am höchsten, gefolgt von Sjoeke Nüsken mit 18,54 Prozent. Doch so gut wie alle der Spielerinnen weisen eine hohe Engagement Rate auf, welche oftmals über zehn Prozent liegt. Während die deutsche Nationalelf bei der diesjährigen WM nicht überzeugen konnte, bleiben ihre Fans auf Social Media ihnen also treu – und werden immer mehr. Dementsprechend dürften zukünftig auch mehr Brands das Potenzial der Social Media Accounts der Nationalelf erkennen und Kooperationen mit den Spielerinnen eingehen, wie es Adidas, Sony, OBI und Co. bereits tun.

Insgesamt wächst das Interesse am Frauenfußball und der Bundesliga, in welcher die meisten der erwähnten Fußballerinnen spielen, stetig und ruft zunehmend Marken – wie Google Pixel – auf den Plan. Bei der WM, aber auch in der Bundesliga kommen zudem immer neue Zuschauer:innenrekorde hinzu.