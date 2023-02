Die VR-Plattform Horizon Worlds wurde im Dezember 2021 gelauncht. 2022 konnte sie 300.000 User verzeichnen – der Launch einer Web-Version auf Mobil und Desktop soll weitere Nutzer:innen überzeugen; dieser wurde jedoch bereits verschoben. Dieser Verzug stellt jedoch nicht die einzige Herausforderung für Meta in Bezug auf Horizon Worlds dar: Im Oktober vergangenen Jahres wurde publik, dass Metas soziales VR-Netzwerk Horizon Worlds noch viele Mängel aufweist. Auch die Mitarbeiter:innen selbst schienen nicht überzeugt; laut eines internen Memos wurde Horizon Worlds von ihnen in dieser Zeit kaum genutzt.

Die Welten nur für Mitglieder von Horizon Worlds bieten Entwickler:innen auf der Plattform so etwas wie einen Mittelweg zwischen den Zielen, echte Fans zu gewinnen und die Plattform einer breiteren Menge an Menschen zugänglich zu machen. Denn derzeit können User öffentliche virtuelle Szenarien für viele Menschen erstellen. Darüber hinaus testet Meta auch so genannte persönliche Räume, die wie ein privates Zuhause in VR funktionieren. In solchen können Nutzer:innen genau kontrollieren, welche Accounts sie besuchen. Welten nur für Mitglieder sind hingegen auf 150 Mitglieder und 25 gleichzeitige Besucher:innen begrenzt.

Meta erwägt, dass die neuen Welten nur für Mitglieder für Gruppen wie Buchclubs oder Spielgruppen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollen sie auch als exklusiver Ort für Communities fungieren, beispielsweise Supporter von Entwickler:innen oder Freund:innengruppen. Meta schreibt in einem Blogbeitrag, der dem Oculus Blog zugeschrieben wird:

With full control over who has access to visit their worlds, creators can consistently offer a positive experience where people can build connections and foster a strong, thriving community. Our goal is to put design in the creators’ hands so that they can fully craft the experience they want to offer others.