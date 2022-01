Nun äußert sich Michael Crittenden, Sprecher der Diem Association, The Verge gegenüber kritisch zu Bloombergs Erzählung. Crittenden zufolge enthalte Bloombergs Bericht faktische Fehler – weiter äußert er sich dazu allerdings nicht.

Memento mori

Carpe diem – nutze den Diem – wurde also abgeschrieben. Nun heißt es: Memento Mori, bedenke dass du stirbst. Konkret sind es diese drei Anzeichen, die nahelegen, dass das Ende von Metas Kryptowährung in Sicht ist:

Zum ersten deutet der Verkauf von Vermögenswerten wie es Bloomberg beschreibt an, dass die Kryptowährung schlechter läuft, als erwartet. Dann ist da noch die Digital Wallet. Eigentlich launchte Meta diese, um sie für Libra beziehungsweise Diem zu gebrauchen. Nun wird allerdings die Kryptowährung Paxos als Stablecoin für das Wallet eingesetzt. Dadurch kommt die Frage auf, warum Meta in seiner eigenen Wallet nicht auch seine eigene Währung nutzt – das führt schon zum dritten Indiz: Die Ideen für Libra und die digiWallet wurden von David Marcus gepitcht. Dieser hatte allerdings Ende vergangenen Jahres die Firma verlassen. Das erscheint in Anbetracht dessen, dass seine Projekte zuletzt in vollem Gange waren, zumindest kontraintuitiv.

Wann und ob ein weiteres Statement zum Stand von Diem kommt, bleibt abzuwarten. Allerdings deutet viel darauf hin, dass das Ende nahe ist. Memento mori, Diem.