Die Verbreitung von Desinformationen über Social-Media-Kanäle ist im digitalen Kontext eines der größten Probleme unserer Zeit. Die aktive Mitarbeit der Social-Konzerne an der Eindämmung falscher Nachrichten ist daher unabdingbar. Auch TikTok möchte hier einen Teil beitragen und führte nun ein Warn-Label für Videos mit irreführendem Inhalt ein. Dabei werden die Nutzer:innen vor dem Teilen eines Clips gefragt, ob sie den Vorgang trotz nicht verifizierten Inhalten fortsetzten wollen. TikTok erklärt:

We remove misinformation as we identify it and partner with fact checkers at PolitiFact, Lead Stories, and SciVerify to help us assess the accuracy of content. If fact checks confirm content to be false, we’ll remove the video from our platform. But sometimes fact checks are inconclusive or content is not able to be confirmed, especially during unfolding events. In these cases, a video may become ineligible for recommendation into anyone’s For You feed to limit the spread of potentially misleading information. Today, we’re taking that a step further to inform viewers when we identify a video with unsubstantiated content in an effort to reduce sharing.