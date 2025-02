Zwölf, elf und 16 Prozent: Das sind die Marksteine für den Aufstieg des Business von Spotify, der im Quartalsbericht zum vierten Quartal 2024 zutage tritt. Year Over Year wuchs die Zahl der User um zwölf Prozent und die Zahl der zahlenden Abonnent:innen um elf Prozent. Der Umsatz wiederum kletterte um 16 Prozent auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als die Analyst:innen erwartet hatte. Damit schließt Spotify das erste komplett profitable Jahr der Firmengeschichte ab und startet in ein neues Jahr, das für Creator und User einige Veränderungen bereithält. Daniel Ek, Founder und CEO des Unternehmens, sagte:

I am very excited about 2025 and feel really good about where we are as both a product and as a business. We will continue to place bets that will drive long term impact, increasing our speed while maintaining the levels of efficiency we achieved last year. It’s this combination that will enable us to build the best and most valuable user experience, grow sustainably and deliver creativity to the world.