Der iPhone-Konzern hat sich offiziell von Hot Tub distanziert und betont, dass die App nicht den Richtlinien des App Stores entspricht, sondern aufgrund des DMA zugelassen werden musste. Insbesondere die Vermarktung als „Apple-approved“ stößt dem Tech-Konzern sauer auf, da alternative App Stores nicht denselben Prüfprozess durchlaufen wie Apps im offiziellen Store. Zudem erinnert Apple daran, dass AltStore von Epic Games unterstützt wird – demselben Unternehmen, das Apple wegen Wettbewerbsverzerrung verklagt hat. In der offiziellen Stellungnahme gegenüber TechCrunch erklärte Apple:

We are deeply concerned about the safety risks that hardcore porn apps of this type create for EU users, especially kids. This app and others like it will undermine consumer trust and confidence in our ecosystem that we have worked for more than a decade to make the best in the world. Contrary to the false statements made by the marketplace developer, we certainly do not approve of this app and would never offer it in our App Store. The truth is that we are required by the European Commission to allow it to be distributed by marketplace operators like AltStore and Epic who may not share our concerns for user safety.