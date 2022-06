Elon Musk hits 100 million followers and becomes the 6th most followed person on Twitter



1. Barack Obama: 132.1 million

2. Justin Bieber: 114.1m

3. Katy Perry: 108.8m

4. Rihanna: 106.9m

5. Cristiano Ronaldo: 101.3m

6. Elon Musk: 100m https://t.co/AyxASTWBzx pic.twitter.com/4jnjHgfJ0u