@wwf_deutschland – Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine 1961 gegründete Natur- und Umweltorganisation. WWF zählt heute zu den größten Umwelt NGOs weltweit. Laut Satzung ist es Zweck des WWF, die natürliche Umwelt und die ökologischen Prozesse weltweit zu erhalten. Das Arbeitsgebiet der Organisation erstreckt sich auf „Fauna und Flora“, Landschaften, Wasser, Boden, Luft und andere natürliche Ressourcen.

@pro_wildlife – Pro Wildlife verbindet Tier-, Natur- und Artenschutz miteinander. Deren Ziel ist es, die Artenvielfalt zu bewahren und Tiere zu retten. Dabei ist Pro Wildlife das Überleben der Art in ihrem Lebensraum, aber auch der Schutz des einzelnen Tieres wichtig. Die Organisation setzt sich für bessere Gesetze und wirksame Schutzmaßnahmen für Wildtiere ein.

@nabu – Der Naturschutzbund Deutschland hat heute mehr als 875.000 Mitglieder und Fördernde und ist ebenfalls eine nichtstaatliche Organisation mit dem Ziel, Natur und Umwelt zu schützen. Dazu gehören der Erhalt von Flüssen, Meeren, Wäldern und vieler weiterer Ökosysteme sowie der Schutz einzelner Tier- und Pflanzengruppen und Arten.

@foodwatch_de – Foodwatch ist ein deutscher gemeinnütziger Idealverein, der sich mit den Rechten von Verbraucher:innen und der Qualität von Lebensmitteln auseinandersetzt. Der Verein verfolgt auch politische Ziele: Regeln und Gesetze in Europa und den EU-Mitgliedsstaaten sollten vorrangig bezüglich der Nahrung konsequent die Interessen der Verbraucher:innen berücksichtigen.

@bund_bundesverband – Der BUND ist föderativ organisiert: In jedem Bundesland engagiert sich ein BUND-Landesverband für Natur- und Umweltschutz. Der Verband ist Teil des internationalen Naturschutznetzwerkes Friends of the Earth und Teil des Deutschen Naturschutzrings (DNR). Der BUND ist einer der größten Umwelt- und Naturschutzverbände in Deutschlands.

„Bio und fair steht dir und der Erde besser“

© Earth Day

Das Earth Day Motto 2022 „Deine Kleider machen Leute / Nachhaltig, Bio, Fair“ formuliert den Anspruch, sich beim Einkaufen und Verkaufen für globale Ressourcenschonung und den Klimaschutz zu engagieren. Doch in Zeiten von Green Washing und Co. ist das gar nicht mehr so einfach. Wusstest du beispielsweise, dass sich insgesamt 9.131 deutsche Unternehmen in ihrer Instagram-Bio als nachhaltig, grün oder ethisch bezeichnen?

Wir zeigen dir daher einige regionale sowie nachhaltige mittelständische Unternehmen aus Deutschland, die diese Kriterien laut Instagram auch nachweislich erfüllen: