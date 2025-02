Am 18. Februar 2025 hat Apple durchgegriffen und zehntausende Apps aus dem EU-App-Store entfernt. Alle Apps ohne sogenannte „Trader Status“-Informationen wurden aus dem EU-App-Store entfernt. „Trader Status“ bedeutet, dass App-Entwickler:innen klarstellen müssen, ob sie als Unternehmen oder Privatpersonen auftreten, und ihre Kontaktinformationen angeben. Diese Regelung basiert auf den Artikeln 30 und 31 des DSA, einem EU-Gesetz, das die Transparenz und Sicherheit digitaler Dienste verbessern soll.

Laut Daten des Analyseunternehmens Appfigures wurden innerhalb von nur 30 Stunden fast 135.000 Apps aus allen EU-Mitgliedsstaaten-Stores entfernt. Das ist ein harter Schlag, besonders für die kleinen und unabhängigen Entwickler:innen. Und das, obwohl die Deadline seit Langem bekannt war: Bereits seit vergangenem Jahr stand fest, dass die Regelung ab dem 17. Februar 2025 greifen würde.

Viele kleinere Entwickler:innen und Unternehmen haben bisher vermieden, private Adressen oder Telefonnummern öffentlich zu teilen – oft aus gutem Grund.

The new rules are forcing many to either rent expensive office addresses or use virtual addresses and phone numbers,