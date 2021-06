5. 50 tote Goldfische

Manche PR-Gags sind einfach nur unüberlegt. Dazu gehört auch eine Aktion des Medienunternehmens Advantage SA, die von der südaustralischen Regierung genehmigt wurde. Das Unternehmen wollte 2011 eine Tour in Südaustralien bewerben, und versandte 55 Goldfische in Gläsern mit dem Spruch „Be the big fish in a small pond and come test the water“ an Medienmanager:innen. Doch die Aktion verlief nicht nach Plan, und ein Großteil der Fische war bei Ankunft der Lieferung bereits tot. Eine Überraschung, die vermutlich nicht ganz so gut angekommen ist.

© Mumbrella

Bonus: Crash at Crush 1896

Ja, auch im 19. Jahrhundert gab es schon Publicity Stunts. Ein besonders berüchtigter war eine Aktion des Marketers William Crush. Dieser dachte sich eines Tages: Was könnte die Leute mehr dazu anregen, Zugtickets zu kaufen, als ein inszeniertes Zugunglück? Die Missouri-Kansas-Texas Railroad bot Menschen, die sich den Zusammenprall ansehen wollten, vergünstigte Tickets an, und verkaufte tatsächlich fast 50.000 Stück. Doch dann ging alles schief: Zwei Kessel explodierten während des Zusammenpralls der Lokomotiven, und Trümmer flogen durch die Luft. Drei Menschen starben und Dutzende wurden verletzt.

© Wikipedia

Was hältst du von den peinlichsten PR-Gags? Welchen findest du am schlimmsten? Hast du vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel im Kopf? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur Marken leisten sich peinliche Aktionen: Auch bei der Bewerbung oder im Video Meeting kann einiges schief gehen.