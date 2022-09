Bei einem der meistverfolgten Events der Welt wird Apple als neuer Main Sponsor auftreten. Die Halbzeit-Show des Super Bowl sahen in diesem Jahr 120 Millionen Menschen.

Der Tech-Konzern Apple setzt vermehrt auf Sportereignisse. Zum einen streamt der Konzern über Apple TV+ immer mehr Spiele der US-Sportarten Baseball und American Football – ab 2023 könnten auch die populären Sonntagsspiele bei Apple laufen. Zum anderen wird die Halbzeit-Show des Super Bowl ab kommendem Jahr statt von Pepsi von Apple gesponsert. Diese Halbzeit-Show gilt als Mega-Event und zieht in der Regel über 100 Millionen Follower an.

Super Bowl Sponsoring: Keine finanziellen Details, aber Riesenwerbepotential für Apple

Noch ist nicht klar, wie viel Geld Apple zahlen wird, um als Hauptsponsor:in der Halbzeit-Show aufzutreten. Apple Music hat mit der National Football League (NFL) einen Mehrjahresvertrag geschlossen. Das Endspiel um die Meisterschaft der NFL wird im Jahr 2023 am 12. Februar in Glendale im US-Bundesstaat Arizona stattfinden.

Das vor allem in den USA, aber auch weltweit populäre Ereignis – in der Halbzeit-Show treten stets Weltstars auf – bietet Apple eine riesige Branding-Plattformen. Der Konzern bemüht sich aktuell, die Umsatzpotentiale zu erweitern. Kürzlich wurde das neue iPhone 14 vorgestellt (sowie iOS 16), das für mehr Einnahmen im Hardware-Bereich sorgen dürfte. Zudem arbeitet Apple verstärkt am Ausbau des eigenen Werbeökosystems. Die Werbeeinnahmen sollen deutlich erhöht werden, weshalb der Konzern möglicherweise eine eigene Demand Side Platform einführt, Ads in Apple Maps integriert und künftig vielleicht sogar Werbung in Podcasts, zu Apple TV+ und in weitere beliebte Dienste bringen könnte.

Wie genau des Branding im Rahmen des Super Bowl aussehen wird, ist noch nicht bekanntgegeben worden. Apples Status als Love Brand könnte durch diese Kooperation zementiert werden.