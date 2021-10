Die Zahlen, die Apple für das unternehmenseigene vierte Quartal des Fiskaljahrs 2021 vorlegt, könnten besser kaum sein. Der Umsatz für dieses Quartal liegt bei 83,4 Milliarden US-Dollar. Während das Wachstum in diesem Bereich bereits groß ist, ist es hinsichtlich des Betriebsgewinns immens. Dieser stieg um 68 Prozent auf 23,8 Milliarden US-Dollar an. Neue State-of-the-art-Produkte, aber auch eine größere Nachfrage nach Apples Services haben dem Unternehmen ein Rekordquartal beschert. Doch die Zahlen hätten sogar noch besser ausfallen können, wenn es nicht einige Lieferengpässe geben würde.

Luca Maestri, Apples CFO, erklärt zu den aktuellen Quartalszahlen:

Our record September quarter results capped off a remarkable fiscal year of strong double-digit growth, during which we set new revenue records in all of our geographic segments and product categories in spite of continued uncertainty in the macro environment. The combination of our record sales performance, unmatched customer loyalty, and strength of our ecosystem drove our active installed base of devices to a new all-time high.