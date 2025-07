Unter den meistgenutzten Passwörtern der Welt sind Zahlenreihen, secret und password zu finden – auch bei Unternehmen. Wir zeigen dir die Top 10 der populären, aber unsicheren Passwörter und verweisen auf Gefahren und Optimierungspotential.

Eigentlich dürfte es kaum überraschen, dass unter den Passwörtern, die auf der ganzen Welt am meisten genutzt werden, vor allem einfache Zahlenreihen, Tastaturreihen und simple Wörter oder Phrasen wie iloveyou zu finden sind. Dennoch dürfte die Auflistung von NordPass schockieren. Immerhin offenbart sie, dass sämtliche Top-Passwörter – weltweit und in Deutschland – in weniger als einer Sekunde geknackt werden könnten. Und das gilt genauso für in Firmen verwendete Passwörter.

© Google

So sehen die Top-Passwörter aus: Große Gefahr für Nutzer:innen

Dass man schwer zu knackende Passwörter einsetzen sollte, wo möglich sogar Passkeys, und im Bestfall auf einen Passwort-Manager setzen sollte, ist im Digitalraum keine Neuheit. Dennoch halten sich hierzulande und weltweit die meisten User nicht an den Rat. Das geht aus einer Analyse von NordPass hervor, die bereits Ende 2024 veröffentlicht wurde. Dafür wurden 2,5 TB Daten aus öffentlich zugänglichen Bereichen des Webs der Welt analysiert, auch aus dem Darknet. Personenbezogene Daten wurden nicht genutzt oder gekauft. NordPass hat für 44 Länder eine Liste mit den meistgenutzten Passwörtern erstellt. Dazu erklärte Karolis Arbaciauskas, Head of Business Product bei NordPass:

Egal, ob ich nun arbeite oder zu Hause meine Freizeit genieße, ich bin immer noch ich. Das bedeutet, dass meine Passwortwahl unabhängig von der Umgebung, in der ich mich befinde, von Bequemlichkeit, persönlichen Vorlieben oder dem kulturellen Umfeld beeinflusst wird.

In Deutschland sind diese zehn Passwörter am beliebtesten gewesen:

123456 123456789 12345678 1234567 password 1234567890 123123 111111 abc123 000000

Die Zahlenreihen auf den ersten drei Plätzen wurden in der Analyse jeweils über 100.000 Mal genutzt. Für diese wie für alle Passwörter in den Top 10 der Länder, weltweit und in Unternehmen gilt, dass sie von Hackern binnen einer Sekunde geknackt werden könnten. Auch bei den in Unternehmen eingesetzten Passwörtern führt die Zahlenreihe 123456 sowohl in Deutschland als auch weltweit die Liste an. NordPass schreibt:

‚123456‘ hat sich erneut den Titel als schlechtestes Passwort der Welt gesichert! Tatsächlich hat dieses Passwort in den sechs Jahren unserer Studie fünfmal die Charts als häufigstes Passwort angeführt. Nur einmal sicherte sich das Wort ‚Passwort‘ bzw. die entsprechenden Gegenstücke in den verschiedenen Sprachen diesen wenig erstrebenswerten Titel.

Bei den Unternehmenspasswörtern sieht die Top 10 wie folgt aus:

123456 123456789 12345678 password 1234567890 1234567 111111 123123 abc123 000000

Für die Top 10 der Welt lassen sich ähnliche Folgen finden, wobei in dieser Liste auch secret auf Rang neun und qwerty123 sowie qwerty1 (Rang fünf und sechs) auftauchen. Letztere verweisen auf die einfache Aneinanderreihung der Buchstaben hinter dem Q auf der Tastatur.

Die meistgenutzten Passwörter der Welt stellen ein Sicherheitsrisiko dar (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © OnlineMarketing.de mit NordPass-Daten via Canva

Fast alle der 200 Passwörter, die NordPass in der Top-Liste anzeigt, lassen sich nach Angaben des Unternehmens in wenigen Sekunden knacken; für manche Namen wie anthony und matthew brauchte das System hingegen 17 Minuten. Laut NordPass sind 78 Prozent der weltweit beliebtesten Passwörter in weniger als einer Sekunde knackbar.