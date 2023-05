Arnar Birgisson und Diana K Smetters, von den Identity Ecosystems und Google Account Security and Safety Teams, erklären:

Passkeys are a more convenient and safer alternative to passwords. They work on all major platforms and browsers, and allow users to sign in by unlocking their computer or mobile device with their fingerprint, face recognition or a local PIN.

Auf dem Google Security Blog erklärt das Unternehmen, dass Passkeys eine sichere Variante für Logins darstellen. Da die Login-Elemente – zum Beispiel biometrische Daten – nur auf dem Gerät und nicht bei Google gespeichert sind, werden Screens nur lokal entsperrt. Das soll mehr Sicherheit liefern und auch besser vor Phishing schützen als die Eingabe eines Passworts. So heißt es im Post auch:

This is stronger protection than most 2SV (2FA/MFA) methods offer today, which is why we allow you to skip not only the password but also 2SV when you use a passkey. In fact, passkeys are strong enough that they can stand in for security keys for users enrolled in our Advanced Protection Program.