Welche Websites haben die meisten Besucher:innen und sind am wertvollsten in Deutschland? Keyboost ist dieser Frage nachgegangen und wir zeigen dir die Top 10 des Rankings.

Die Anzahl von Websites weltweit ist schier unendlich und das World Wide Web bietet inzwischen alles erdenklich mögliche, von Entertainment über Shopping bis hin zu Bildung. Jedoch gibt es einige Seiten im Netz, die international und hierzulande eine besonders hohe Reichweite besitzen. Neben der Besucher:innenanzahl zählen jedoch auch die potenziellen Käufer:innen, die Sichtbarkeit bei Google und die allgemeine Auffindbarkeit einer Internetpräsenz zu den relevantesten Kriterien, um den Wert einer Seite im Netz zu bemessen.

Das Ranking Tool Keyboost hat es sich zur Aufgabe gemacht, die derzeit 100 wertvollsten Websites in Deutschland auszuwerten. Der Wert der Website lässt sich laut Keyboost wie folgt errechnen:

Wenn man alle Suchanfragenn kennt, für die eine Website in Google platziert ist, und berechnet, was sie pro Suchanfrage wert ist und sie alle zusammenzählt, erhält man den Wert der Website. Dies wird in € pro Monat ausgedrückt, denn so viel würde es kosten, wenn Sie all diese Besucher über Google Ads „kaufen“ müssten.

Wir möchten dir in unserem Artikel die Top Ten des Top-100-Rankings vorstellen.

Platz 10: zalando.de

Zalando Website, eigener Screenshot

Den zehnten Platz belegt das E-Commerce-Unternehmen Zalando. Die Website hat einen Wert in Höhe von 85.007.608 Euro. Die Besucher:innenanzahl beträgt laut Keyboost 26.624.148. zalando.de ist eine der größten E-Commerce Websites in Deutschland und auch in weiteren europäischen Ländern beliebt.

Platz 9: instagram.com

Instagram gehört definitiv zu den populärsten Social-Plattformen weltweit. Viele nutzen die Meta-Plattform via App, einige jedoch auch die mobile Version. In Deutschland belegt die Instagram Website Platz neun. Ihr Wert liegt bei 86.468.320 Euro.

Platz 8: immobilienscout24.de

Immo Scout24 Website, eigener Screenshot

immobilienscout24.de ist die größte Online-Plattform für Immobilien in Deutschland und eine der wertvollsten Websites hierzulande. Die Besucher:innenanzahl von Immo Scout24 ist mit 12.261.011 zwar niedriger als bei Instagram, dennoch liegt der Wert dieser Website bei 95.637.672 Euro.

Platz 7: dhl.de

DHL Website, eigener Screenshot

dhl.de ist eine der größten Logistik- und Transport-Websites in Deutschland und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an. Der Wert der Internetpräsenz liegt derweil bei 105.957.680 Euro.

Platz 6: google.de

Google Website, eigener Screenshot

google.de belegt Laut Keyboost Ranking Rang sechs der wertvollsten Websites in Deutschland. Während die Besucher:innenanzahl der deutschen Google Website bei 137.782.992 liegt, beträgt der monetäre Wert aktuell 161.381.936 Euro. Google bietet auch eine Reihe verschiedenster Online-Dienste wie Google Maps, Google Drive, Google Docs und Google Mail an.

Platz 5: amazon.de

Amazon Website, eigener Screenshot

Amazon ist eine der größten E-Commerce-Plattformen der Welt und auch in Deutschland omnipräsent. In Deutschland ist amazon.de die wertvollste E-Commerce-Website überhaupt. Mit einem Wert in Höhe von 172.116.864 Euro landet das Unternehmen in Deutschland knapp vor Google auf Platz fünf im Ranking.

Platz 4: apple.com

Apple Website, eigener Screenshot

Auch wenn apple.com eine deutlich geringere Besucher:innenanzahl (47.199.496) als Amazon vorzuweisen hat, ist die Website in Deutschland dennoch mehr wert. Insgesamt liegt der Wert nämlich bei 205.366.608 Euro. Die Website bietet auch Zugang zum App Store, zu iTunes und anderen beliebten Apple-Diensten.

Platz 3: facebook.com

Auf dem dritten Platz des Siegertreppchens steht die andere Meta-Plattform neben Instagram: Facebook. facebook.com hat einen Wert von 250.943.104 Euro. Die ermittelte Besucher:innenanzahl liegt derweil bei 135.945.280 in Deutschland.

© Timothy Hales Bennett – Unsplash

Platz 2: google.com

Neben der deutschen URL von Google ist auch die internationale Webpage des Suchmaschinenkonzerns in der Top Ten der wertvollsten Websites in Deutschland vertreten. Der Wert von google.com liegt sogar bei 736.960.128 Euro.

© Daniel Romero – Unsplash (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)

Platz 1: wikipedia.org

Wikipedia ist die weltweit größte Online-Enzyklopädie und natürlich auch in Deutschland äußerst beliebt. Die Plattform bietet eine Fülle von Informationen zu fast jedem Thema an und besitzt auch die mit Abstand meisten Besucher:innen hierzulande. Der Wert der Website beläuft sich auf 879.356.224 Euro. Damit belegt wikipedia.org Platz eins im Ranking der meistbesuchten Websites in Deutschland.

Wikipedia Website, eigener Screenshot

