Die Website ist – neben dem Markenlogo – das digitale Aushängeschild eines Businesses. Ist diese unübersichtlich, spricht die User nicht an oder wirkt altbacken, springen potentielle Kund:innen schnell wieder ab – Conversion adé. Könnte deine Website auch mal wieder ein Refresh gebrauchen?

Die Experten von Website Builder Expert haben in einer Infografik die relevantesten Web Design Trends für 2021 zusammengestellt.

In einer Untersuchung fand Website Builder Expert heraus, dass sich das Design einer Internetseite unmittelbar auf das Verhalten potentieller Käufer:innen auswirkt. So ergaben die Analysen, dass 38 Prozent der Website-Besucher:innen eine Seite wieder verlassen, wenn diese über kein ansprechendes Design verfügt. Dabei spielt das Zusammenspiel von Text und Visuals eine große Rolle. So gibt Website Builder Expert an, dass Websites 47 Prozent besser hinsichtlich der Usability bewertet werden, wenn der Text für die Nutzer:innen gut und schnell lesbar ist. Im Allgemeinen schreibt die Beratungsplattform:

It only takes 50 milliseconds for visitors to form an opinion about your website… And 94% of those first impressions are design related.