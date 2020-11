Das Logo ist das Aushängeschild eines Unternehmens. Diese zehn Designtrends sollten Brands 2021 unbedingt im Auge behalten.

Der Mensch denkt in Bildern. Daher ist ein einprägsames Logo für den Unternehmenserfolg unabdingbar. Das Brand-Symbol von Coca-Cola, Nike oder McDonald’s kennen wir alle – und das obwohl diese schon durch so einige Designtrends gegangen sind. Das weltweit bekannte Apfel-Icon von Apple ist da ein gutes Beispiel. Denn das Apple-Logo wandelte sich von einem bunten, angebissenen Apfel mit abgerundeten Ecken zu einem eher schlichten, modernen und cleanen Symbol.

Doch was erwartet uns in Sachen Designtrends im Jahr 2021? Die Logodesign-Website Logaster.de hat die zehn wichtigsten Entwicklungen für das kommende Jahr in einer spannenden Infografik zusammengefasst.

Die 10 wichtigsten Designtrends 2021

Die Untersuchungen von Logaster.de ergaben, dass im kommenden Jahr das Logodesign deutlich simpler ausfällt. So liegen beispielsweise der Minimalismus sowie Leerstellen und saubere dünne Linien im Trend. Welche Entwürfe sonst im kommenden Jahr angesagt sind, kannst du in der Infografik sehen.

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht