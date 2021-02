Du möchtest deinen YouTube-Auftritt starten oder verbessern, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? In einer Infografik zeigen wir dir zehn Videos, die jede:r auf dem eigenen Channel haben sollte.

YouTube hat es geschafft, von einer Amateurvideoplattform zu dem größten Videoportal zu werden, auf dem Werbetreibende ihre Produkte platzieren und viele Content Creator ihre Karriere starten konnten. Trotz Konkurrenz von Facebook, Instagram und seit etwa zwei Jahren TikTok hat YouTube sich beständig durchgesetzt und User sowie Creator nachhaltig an sich gebunden. Auch für die meisten Marketer ist YouTube eine der zentralen Plattformen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Doch meist stehen besonders kleine Unternehmen schon bei der Videokreation vor einer Herausforderung. Welche Inhalte könnten gut ankommen und sollten für den eigenen YouTube Channel produziert werden?

Warum brauche ich einen Channel auf YouTube?

Videos auf YouTube können mehrere Vorteile mit sich bringen:

Verbindung zu neuen Kund:innen aufbauen

Die Brand Story untermauern und die Beziehung zu bestehenden Kund:innen pflegen

Die Customer Experience verbessern

Headway Capital hat kürzlich zehn Vorschläge für konkrete Videos veröffentlicht, an denen sich KMU orientieren können, wenn sie ihren YouTube-Kanal aufbauen oder auffrischen möchten. Die zehn Videos inklusive ganz praktischer Tipps zur Aufnahme hat das Unternehmen in einer Infografik zusammengefasst.

Mit diesen zehn Videos startest du deinen YouTube Channel

Product Spotlights

Zeige dein Produkt, beziehungsweise deine Produkte! Nutze dabei die alte Weisheit „Show, don’t tell“.

How-tos

How-to’s eignen sich ideal fürs Marketing, sind aber auch sinnvoll für alle bereits bestehenden Kund:innen.

Product in Action

Videos von Kund:innen, die das Produkt benutzen, sind Gold wert. Mit Hilfe einiger Tipps und Tricks werden diese spannend.

Frequently Asked Questions

FAQs machen sich auf jeder Website gut. Doch auch als Video können sie glänzen.

Testimonials

Auch die Meinungen von Kund:innen eignen sich als tolles Videomaterial. Achte besonders darauf, dass der Content authentisch rübergebracht wird.

Reviews

Reviews ähneln Testimonials, beziehen sich aber stärker auf das Produkt und nicht so sehr auf die Hintergrundgeschichte der Kund:innen.

Shopping Hauls

Hier kommt Influencer Marketing ins Spiel. Mit den richtigen Influencern ist ein Shopping Haul eine tolle Ergänzung für alle Retailer.

Unboxing

Unboxing Videos sind sehr beliebt auf YouTube. Hierbei stellen Influencer Produkte vor, die sie während des Videos auspacken. Achte besonders auf eine ansprechende Verpackung.

Behind the Scenes

Ein Blick hinter die Kulissen ist immer spannend. Gib deinen Kund:innen einen Einblick in dein Unternehmen.

Meet the Team

Last but not least: Die Vorstellung des Teams oder einzelner Teammitglieder kann dein Unternehmen persönlicher und sympathischer machen.

In der Infografik findest du Tipps zum Storytelling, Influencer Marketing, Video Recruiting, zur technischen Ausrüstung, Erstellung von Storyboards, Content-Findung und vielem mehr.