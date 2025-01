Announcing The Stargate Project The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure…

Bereits zum Start des Projekts sollen 100 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der Infrastruktur für OpenAI in den USA fließen. Damit soll nicht nur die Überlegenheit der Vereinigten Staaten im Bereich der Künstlichen Intelligenz – insbesondere gegenüber China – gesichert werden; es sollen laut Donald Trump auch „nahezu sofort“ über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Präsident äußerte sich in einem Briefing:

I’m gonna help a lot through emergency declarations, because we have an emergency, we have to get this stuff built. So they have to produce a lot of electricity. And we’ll make it possible for them to get this production done easily, at their own plants if they want.

Kooperationen mit Microsoft und NVIDIA geplant

Die Finanzierung der geplanten KI-Rechenzentren und deren Energieversorgung soll demnach gewährleistet werden. Neben OpenAI und Oracle sind Arm, Microsoft und NVIDIA als zentrale Technologie-Partner:innen eingeplant – weitere könnten folgen. Ziel des Projekts sei vor allem die Entwicklung von AGI, also Artifical General Intelligence, zum „Nutzen der gesamten Menschheit“:

All of us look forward to continuing to build and develop AI—and in particular AGI—for the benefit of all of humanity. We believe that this new step is critical on the path, and will enable creative people to figure out how to use AI to elevate humanity.

Chance oder Risiko?

OpenAI CEO Sam Altman betonte im Briefing die Tragweite des Vorhabens. Er betitelte Stargate Project gar als das „wichtigste Projekt dieser Ära“. Ein zentraler Anwendungsbereich sei die Gesundheitsversorgung – mit fortschreitender Entwicklung der KI-Technologie könnten Krankheiten künftig in einem beispiellosen Tempo geheilt werden, so Altman.

Trotz der immensen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich und darüber hinaus birgt ein Projekt dieses Ausmaßes unleugbar Risiken. So dürfte das Projekt OpenAI eine potenziell übermächtige Marktposition verschaffen. Zudem ist bislang nicht bekannt, ob, wie und in welchem Ausmaß die US-Regierung sowie die in das Stargate Project verwickelten Unternehmen Maßnahmen ergreifen werden, um potenzielle Risiken der weitflächigen Entwicklung und Anwendung neuester KI-Technologien in verschiedensten Bereichen zu reduzieren.