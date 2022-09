Google introduces a set of iOS 16 Lock Screen widgets for your iPhone https://t.co/9x5f7rZ1Vb

Sicher surfen mit „Passkeys“

Unsichere und gestohlene Passwörter bergen immer noch das mitunter größte Sicherheitsrisiko – ein Update auf iOS 16 schafft in diesem Kontext neue Möglichkeiten: eine passwortlose Zukunft. Der offene Standard FIDO (Fast Identity Online) macht diese wichtige Neuerung möglich. Und so funktioniert’s:

User, die sich via FIDO einloggen möchten, müssen zunächst ihr internetfähiges Endgerät beim jeweiligen Dienst registrieren. Daraufhin wird ein öffentlicher und ein privater Schlüssel erstellt. Der private wird auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop selbst in einem Hardwarechip gespeichert, der keine Informationen weiterleiten kann. Beim iPhone ist dieser der Secure Enclaye. Öffentliche Schlüssel werden für jede Website und jede App erzeugt, bei der sich User mit FIDO anmelden sowie auf dem jeweiligen Server hinterlegt. Ein Log-in ist nur möglich, wenn beide Schlüssel passen. Diese Anmeldemethode ist im Gegensatz zur Passwortmethode vor Leaks und Phishing-Angriffen sicher.

Passwortloser Log-in mit dem FIDO-Standard, © FIDO Alliance

Apple bezeichnet die eigene Umsetzung des FIDO-Systems als „Passkeys“. Der private Schlüssel wird zusätzlich in der iCloud im Schlüsselbund gespeichert. Dieser ist zudem Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Am Ende reicht eine Identifizierung per Touch oder Face ID aus, um passwortlos surfen zu können.

Schutz vor Stalking und Gewalt

iOS 16 bietet zudem weitere Sicherheits-Features: Der „Safety Check“ soll User, von denen eine Gefährdung ausgeht, schnell und umfassend Zugriffsrechte und Standortfreigaben entziehen. So möchte Apple einen Schritt weiterkommen, um digitale Gewalt und Stalking zu verhindern. Accounts von Kindern können außerdem stärker reglementiert werden, etwa durch Alters- und Bildschirmzeitbeschränkung direkt von Anfang an. Besonders schützenwerte Gruppen, wie Aktivist:innen oder Journalist:innen in Krisengebieten, können den Blockierungsmodus nutzen, der nach Apples Einschätzungen alle bekannten Staatstrojanerattacken stoppen kann. Allerdings kommt dieser mit deutlichen Einschränkungen beim Funktionsumfang einher und ist deshalb nicht standardmäßig aktiviert.

Apple Lockdown Mode, © Apple

Visuelle Suche und Live-Text-Verbesserungen

Benutzer:innen können mit dem Update auf iOS 16 auf das Thema eines Bildes tippen und es gedrückt halten, um es aus dem Hintergrund zu heben und es in Apps wie Nachrichten zu platzieren. Die Anwendung „Visual Look Up“ erkennt zudem ab sofort auch Vögel, Insekten, Spinnen und Statuen und hilft so dabei, schnell Informationen über Objekte und Szenen in Fotos zu erhalten.

User können auf ein Objekt auf einem Bild drücken und halten, um es aus dem Hintergrund zu heben und es in Apps wie Nachrichten zu platzieren, © Apple

iOS 16 liefert zudem die neue Funktion Live-Text, mit der sich Texte von Videos übersetzen lassen. User sollen Videos an jeder beliebigen Stelle pausieren können, um dann den dort angezeigten Text übersetzen zu lassen. Mit Live-Text können User somit einfach mit Texten in Videos interagieren und Aktionen ausführen, etwa Kopieren und Einfügen, Übersetzen, Währungsumrechnung und mehr.

Live-Text-Funktion für Videos, © Apple

Außerdem können Fotos mit dem neuen Betriebs-Update direkt in der App freigestellt werden, ganz ohne Drittanbieter:innen-App. Etwas gedulden müssen sich User noch für die Möglichkeit, Fotomediatheken mit bis zu sechs weiteren Personen zu teilen.

Neue Möglichkeiten zur Interaktion in Nachrichten

Nachrichten können jetzt bis zu 15 Minuten nach dem Versand bearbeitet und sogar zurückgeholt werden. Bei dem Verschicken von E-Mails können User diese ab sofort terminieren und ebenfalls kurz nach dem Versand zurückholen. Die Diktierfunktion erkennt außerdem neben Satzzeichen auch Emojis. Mit iOS 16 können User zudem Freunde und Familie über Nachrichten zu SharePlay einladen, was eine weitere Möglichkeit bietet, synchronisierte Inhalte wie Filme oder Songs und gemeinsame Wiedergabesteuerungen zu rezipieren.

iOS 16 ist ab sofort verfügbar. Auf dem iPhone SE der ersten Generation, dem iPhone 6s und dem iPhone 7 läuft das neue Betriebssystem jedoch nicht.