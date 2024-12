Welche Trends werden 2025 die Pinterest-Welt prägen – und wie können Marken sie für sich nutzen? Entdecke die Highlights aus den Pinterest Predicts 2025!

Die diesjährigen 20 Trends setzen auf extravagante Ausdrucksformen, Individualität und das Comeback nostalgischer Elemente. Baby Showers sind out, Nesting Partys sind in. Gewürzgurken-Extravaganza, Kirschrot und chaotische Kuchen sind ebenfalls ein Ding. Das zeigt der kürzlich veröffentlichte Trendreport Pinterest Predicts.

Dieser gibt Nutzer:innen und Werbetreibenden einen Vorgeschmack auf die Entwicklungen, die das Jahr 2025 prägen werden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass 2025 im Zeichen von Maximalismus und markanten Statements steht – Menschen wollen aus der Masse hervorstechen und mit ihrem Style alle Sinne ansprechen.

Die vorgestellten Trends spiegeln nicht nur den Zeitgeist wider, sondern basieren auf einer fundierten Analyse globaler Nutzer:innenverhalten. Doch was macht den Trendreport Pinterest Predicts so besonders?

Pinterest Predicts: Der Blick in die Zukunft mit beeindruckender Präzision

Was den Report Pinterest Predicts so besonders macht, ist seine einzigartige Datenbasis und Präzision bei der Vorhersage von Trends. Mit über 500 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen weltweit verfügt Pinterest über eine unvergleichliche Menge an Einblicken in aufkommende Interessen und Verhaltensweisen. Durch die Analyse rasant wachsender Suchanfragen und Pins identifiziert Pinterest frühzeitig die Themen, die das kommende Jahr prägen werden.

Die beeindruckende Trefferquote von 80 Prozent in den vergangenen fünf Jahren unterstreicht die Relevanz des Reports. Zudem zeichnet er sich durch eine generationenübergreifende Perspektive aus: Während 65 Prozent der Trends von der Gen Z beeinflusst werden, spiegeln sie gleichzeitig die Vielfalt aller Generationen wider – von Millennials bis zu Boomern.

Pinterest-Trends 2025: Ein Überblick

Die Pinterest Predicts 2025 zeigen, welche Trends für Marken im kommenden Jahr relevant werden – von ambitionierten Reisen zu den höchsten Gipfeln bis hin zu ästhetischen Tiefsee-Looks. Unsere Trendvorschau zeigt, was unsere mehr als 537 Millionen monatlich aktiven NutzerInnen weltweit im neuen Jahr planen und Marken haben die Möglichkeit, ihre Kampagnen und Produkte schon jetzt gezielt darauf auszurichten. Besonders spannend: mehr als die Hälfte der Trends werden in diesem Jahr von der Gen Z beeinflusst – unserer mittlerweile größten Zielgruppe auf Pinterest.

erklärt Martin Bardeleben, Managing Director, Germany, in der offiziellen Ankündigung. Die von ihm hervorgehobenen Trends bieten bereits einen kleinen Ausblick auf die vielfältigen Themen, die 2025 prägen werden. Einen umfassenden Überblick über die Trendprognosen erhältst du im Folgenden.

Reisen

Peak Travel: Abgelegene Bergregionen ersetzen klassische Städtetrips. Gen Z und Gen X suchen nach Erholung in der Natur mit Blick auf Baumwipfel und kühler Bergluft.

Mode

Twin Fits : Partnerlooks erleben ein Comeback – von Festivals bis hin zum Doppeldate ist modische Abstimmung angesagt.

: Partnerlooks erleben ein Comeback – von Festivals bis hin zum Doppeldate ist modische Abstimmung angesagt. Fisherman Vibe : Maritime Ästhetik mit Zopfpullovern und gestreiften Oberteilen wird zum Trend.

: Maritime Ästhetik mit Zopfpullovern und gestreiften Oberteilen wird zum Trend. Terra Futura: Nachhaltige Mode und ökologisch inspirierte Designs wie „Solarpunk“ prägen den Look.

Fisherman Aesthetic-Trend, © Pinterest

Wohnen

Zurück in die Kindheit : Möbel im Stil von Kinderzeichnungen und knallige Farben setzen verspielte Akzente.

: Möbel im Stil von Kinderzeichnungen und knallige Farben setzen verspielte Akzente. Mix & Maximalist: Eklektische Deko, mutige Muster und Texturen dominieren die Einrichtung.

Primary Play-Trend, © Pinterest

Beauty

Deine innere Göttin : Göttliche Facials, aufwendige Flechtfrisuren und opulentes Styling prägen den Beauty-Trend.

: Göttliche Facials, aufwendige Flechtfrisuren und opulentes Styling prägen den Beauty-Trend. Tiefsee-Ästhetik : Dunkle, geheimnisvolle Make-up-Trends, inspiriert von Meerjungfrauen, erobern die Gen Z.

: Dunkle, geheimnisvolle Make-up-Trends, inspiriert von Meerjungfrauen, erobern die Gen Z. Aura Beauty: Intensives Make-up abgestimmt auf persönliche Farbästhetiken setzt Akzente.

Goddess Complex-Trend, © Pinterest

Essen und Trinken

Chaos Cakes : Skurrile, witzige Kuchen mit Tiermotiven sind angesagt – je ausgefallener, desto besser.

: Skurrile, witzige Kuchen mit Tiermotiven sind angesagt – je ausgefallener, desto besser. Gewürzgurken-Extravaganza : Von Pickle-Dips bis hin zu Pickle-Margaritas – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

: Von Pickle-Dips bis hin zu Pickle-Margaritas – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eis Eis Sprudel: Soda-Drinks in allen Farben und Formen erleben ein Revival.

Chaos Cakes-Trend, © Pinterest

Unterhaltung

Player One: Digitale Identitäten werden durch individuelle Styles und Avatare zum Ausdruck gebracht.

Marken setzen Pinterest Trends erfolgreich um

Ergänzend zu den Pinterest Predicts 2025 gibt es spannende Brand Cases, die zeigen, wie Unternehmen die Plattform gezielt nutzen, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Die Marken C&A und Urbanara machen es vor: Sie setzen die Pinterest Trends ein, um ihre Zielgruppen für das neue Jahr zu inspirieren. Auf thematisch passenden Pinnwänden präsentieren sie ausgewählte Fashion- und Interior-Trends mit passenden Produkten, die direkt geshoppt werden können.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie Marken Pinterest zunehmend als Full-Funnel-Lösung wahrnehmen. Nutzer:innen lassen sich nicht nur inspirieren, sondern kaufen auch direkt die Produkte, die sie entdecken.

Laut Pinterest geben 80 Prozent der wöchentlich aktiven Nutzer:innen an, dass sie das Shopping-Erlebnis auf der Plattform inspiriert. Dies zeigt: Pinterest verbindet Inspiration und Kaufanreiz auf einzigartige Weise und bietet Marken damit eine effektive Möglichkeit, ihre Kampagnen und Produkte optimal zu platzieren.

Warum Marken auf Pinterest Predicts achten sollten

Für Unternehmen bietet der Bericht wertvolle Einblicke in Konsumtrends und -bedürfnisse. Die Mischung aus globalen Daten und kulturellen Nuancen macht Pinterest Predicts zu einer unverzichtbaren Inspirationsquelle, um sich frühzeitig auf kommende Entwicklungen einzustellen.

Passende Pinnwände zu den Trends des Reports sind hier abrufbar. Mit dem Widget Builder lassen sich einzelne Pins oder komplette Pinnwände mühelos in eigene Inhalte einbetten, um die Inspiration direkt weiterzugeben.